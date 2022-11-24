Mercedes пропонує власникам авто платну підписку на збільшення швидкості

Виробник автомобілів Mercedes запропонував у США платну підписку, яка знімає обмеження з двигуна. Завдяки цьому можна трохи скоротити час розгону до 100 кілометрів за годину.

Така пропозиція діє не для всіх, а лише для власників електромобілів Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC, Mercedes-EQ EQE SUV 350 4MATIC та Mercedes-EQ EQS SUV 450 4MATI. Передплата коштує 1200 доларів на рік.

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Як це працює

Платна підписка розблокує функцію Acceleration Increase (Збільшення прискорення), з якою крутний момент двигуна зростає приблизно на 20-24% в залежності від марки авто. Час розгону до 100 кілометрів за годину при цьому скорочується приблизно на 8-9 секунд.

є величиною, що визначає, наскільки швидко двигун може набрати максимальної потужності.

Везти машину в сервіс для поліпшення характеристик не потрібно, оскільки блокування можливостей двигуна знімається на програмному рівні дистанційно. Для цього користувачеві достатньо внести оплату і дочекатись оновлення інформації.

Подібні підписки вводять й інші виробники. Так, BMW запропонував власникам певних моделей автомобілів за абонентську плату розблокувати підігрів сидінь, підігрів керма, систему керування дальнім світлом, помічник водіння, оновлення карт для навігатора через USB та симуляцію реву гоночного мотора.

Нагадаємо, нещодавно виробник Waymo представив безпілотне таксі без керма, педалей і бічних дзеркал (їх замінюють камери). За своїм компонуванням машина нагадує мінівен. У прототипа передні двері відходять убік, як у туристичних автобусів, переміщаючись на кривих важелях. Задні двері зроблені зсувними, а середньої стійки кузова взагалі немає, що робить дверний отвір просто величезним і вельми зручним для посадки й висадки пасажирів.