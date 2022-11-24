Такое предложение действует не для всех, а только владельцев электромобилей Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC, Mercedes-EQ EQE SUV 350 4MATIC и Mercedes-EQ EQS SUV 450 4MATI. Подписка стоит 1200 долларов в год.

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Как это работает

Платная подписка разблокирует функцию Acceleration Increase (Увеличение ускорения), с которой крутящий момент двигателя растет примерно на 20–24% в зависимости от марки авто. Время разгона до 100 километров в час при этом сокращается примерно на 8-9 секунд.

Крутящий момент является величиной, определяющей, насколько быстро двигатель может набрать максимальную мощность.

Везти машину в сервис для улучшения характеристик не требуется, поскольку блокировка возможностей двигателя снимается на программном уровне дистанционно. Для этого пользователю достаточно внести оплату и дождаться обновления информации.

Подобные подписки вводятся и другими производителями. Так, BMW предлагает владельцам определенных моделей автомобилей за абонентскую плату разблокировать подогрев сидений, подогрев руля, систему управления дальним светом, помощника вождения, обновление карт для навигатора через USB и симуляцию рева гоночного мотора.

Напомним, недавно производитель Waymo представил беспилотное такси без руля, педалей и боковых зеркал (их заменяют камеры). По своей компоновке машина напоминает минивэн. У прототипа передняя дверь отходит в сторону, как у туристических автобусов, перемещаясь на кривых рычагах. Задняя дверь сделана сдвижной, а средней стойки кузова вообще нет, что делает дверной проем просто огромным и весьма удобным для посадки и высадки пассажиров.