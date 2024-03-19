Google представив VLOGGER: штучний інтелект, який перетворює фотографії на відео
Джерело:vlogger
Дослідники Google представили новий інструмент на базі ШІ. VLOGGER здатний створювати реалістичні відео з однієї фотографії. Він лише анімує обличчя, але й створює повноцінні зображення, які рухаються та жестикулюють.
VLOGGER вирізняється тим, що не вимагає індивідуального навчання для кожної фотографії і не обмежується лише анімацією обличчя. Він готовий трансформувати різні сектори, включаючи створення 3D фотореалістичних аватарів для ігор та віртуальної реальності. Актори можуть навіть оцифровувати себе для кіностудій.
А тим часом Хакери можуть шпигувати за нами використовуючи практично будь-який ШІ чат-бот
Google розглядає VLOGGER як універсальний інструмент для презентацій, освітніх програм, низькошвидкісного зв'язку, віртуального оповідання історій та інтерфейсів текст-комп'ютер. Попри поточні обмеження – коротка тривалість відео, статичний фон і нерухомі фігури – ця технологія є значним кроком вперед в анімації зображень.
Анімовані фото від VLOGGER: дивіться відео
Проблема діпфейків
Авжеж VLOGGER викликає занепокоєння з приводу діпфейків. Модель Google перевершує сучасні розробки у сфері якості зображень, збереження ідентичності та часової послідовності, проте зростаюча популярність підробок викликає занепокоєння у законодавців та експертів з безпеки по всьому світу.
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Ця інновація Google може переосмислити взаємодію із фотографіями, пропонуючи більше можливостей для користувачів, які тепер зможуть створювати об'ємні аватари зі своїх фото, або ж оживляти цілі сцени.