Apple презентує iOS 18 пізніше цього року на WWDC 2024. Одним із найбільш очікуваних нововведень, які з'являться з оновленням програмного забезпечення, є функції штучного інтелекту, в тому числі щось, що могло б функціонувати подібно до чат-бота ChatGPT. У своїй новій статті для Bloomberg Марк Гурман стверджує, що компанія з Купертіно вирішила принаймні цього разу обійтися не власними силами, а укласти угоду про використання стороннього сервісу.

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Apple дійсно тестує власного чат-бота, схожого на ChatGPT, який всередині компанії називають "Apple GPT", каже Гурман. Існує ймовірність того, що компанія інтегрує Gemini від Google в iPhone лише для додаткової функціональності поряд з основним сервісом, який розробить сама.

Обидві компанії досі нібито ведуть "активні переговори". Жодних рішень ще не прийнято, тож поки неясно, яким буде брендинг нового програмного забезпечення і як воно буде реалізовано в iPhone.

Також незрозуміло, чи з'являться ці функції виключно в iOS 18, чи Apple планує перенести їх на iPadOS, macOS та інші платформи. Дивлячись на те, що Samsung зробила з Galaxy AI, коли випустила сімейство Galaxy S24, ми повинні були б стати свідками появи подібних функцій у сумісних старих моделях. Хоча, знаючи Apple та її гонитву за максимальними прибутками, вона може навмисно заблокувати ці програмні доповнення, щоб стягувати з клієнтів додаткову плату за свої найновіші й дорожчі пристрої.

Однією з причин, чому Apple може співпрацювати з Google для ліцензування Gemini AI для своїх iPhone, є те, що її чат-бот "Apple GPT", можливо, зараз не є таким технологічно просунутим, як його конкуренти. Компанія почала роботу над власним ШІ занадто пізно, коли інші моделі вже на всю прогриміли по світу. Вона довгий час навіть уникала фрази "штучний інтелект", заміняючи його на більш нейтральне "машинне навчання", оскільки не хотіла давати користувачам марних надій, не будучи впевненою, що зможе випустити дійсно особливий і проривний продукт.

Звичайно, угода може зірватися, але це не означає, що Gemini – єдиний можливий варіант для Apple, адже вона також може співпрацювати з OpenAI.