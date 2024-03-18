Коли чекати окуляри

Відомий інформатор Revegnus показав "дорожню карту" продуктів Apple, яка розкриває деякі ґаджети, що їх компанія збирається випустити протягом наступних трьох з половиною років. І тут є про що поговорити, адже в списку не лише окуляри, які повинні стати більш практичним підходом для повсякденного використання, ніж масивна гарнітура.

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Джерелом інформації цього разу є Samsung Securities (дочірній бізнес із надання фінансових послуг). Південнокорейська компанія постачає Apple різноманітні комплектуючі для смартфонів та інших пристроїв, зокрема екрани для iPhone. Тож на основі даних про замовлення й відвантажену продукцію можна робити певні висновки.

Як можна побачити, Apple нібито випустить потрійну 48-мегапіксельну камеру в iPhone у 2025 році, а також нове покоління iPhone SE.

У 2026 році ми можемо побачити перший смартфон зі складаним екраном від Apple. Чутки про нього ходять уже кілька років, але разом із ними час від часу з'являються повідомлення, нібито компанія відмовилась від проєкту, оскільки незадоволена довговічністю таких гнучких екранів. У тому ж році слід очікувати на новий MacBook з OLED-екраном.

Але найбільше нас цікавить 2027 рік. Адже саме тоді повинні вийти довгоочікувані окуляри доповненої реальності. Крім того, ми можемо побачити складний iPad. Як раніше писав аналітик Мінг-Чі Куо, такий планшет може отримати 20,3-дюймовий дисплей.

Перед тим, як випустити окуляри доповненої реальності, Apple все ще має зробити щось із цінами на свою поточну гарнітуру, оскільки саме вона є першим і найбільшим мінусом, про який згадують користувачі й оглядачі. У 2025 році компанія нібито планує випустити бюджетну модель, яка буде позбавлена певних функцій і характеристик старшої моделі, але поки що ми не маємо про це подробиць.

Оскільки окуляри доповненої реальності мають бути надзвичайно легкими, інженери компанії зіткнуться з такими проблемами, як зменшення ваги за рахунок використання менших батарей, а це означає, що ці розумні окуляри матимуть незначний час роботи (якщо тільки не буде винайдено більш ємнісну технологію батарей). Раніше повідомлялося, що один із співробітників компанії заявив, що цей проєкт є безнадійним, але команда продовжувала роботу лише для того, щоб зробити щасливим генерального директора Apple Тіма Кука.

Найбільшою перешкодою для запуску окулярів називають використання чипа, який зможе забезпечити продуктивність iPhone поточного покоління, споживаючи при цьому вдесятеро менше енергії для запобігання перегріву. Оскільки компанії знадобляться роки, щоб досягти досконалості, можливо, варто відкласти надії на випуск AR-окулярів на дещо довший час, поки не будуть усунені всі видимі проблеми. Навіть після цього Apple може зіткнутися з безліччю невдач, тому передбачуваний 2027 рік запуску може бути не зовсім реалістичним.