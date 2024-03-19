Apple представит iOS 18 позже в этом году на WWDC 2024. Одним из самых ожидаемых нововведений, которые появятся с обновлением программного обеспечения, являются функции искусственного интеллекта, в том числе что-то, что могло бы функционировать подобно чат-бота ChatGPT. В своей новой статье для Bloomberg Марк Гурман утверждает, что компания из Купертино решила по крайней мере на этот раз обойтись не собственными силами, а заключить соглашение об использовании стороннего сервиса.

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Детали

Apple действительно тестирует собственного чат-бота, похожего на ChatGPT, который внутри компании называют "Apple GPT", говорит Гурман. Существует вероятность того, что компания интегрирует Gemini от Google в iPhone лишь для дополнительной функциональности наряду с основным сервисом, который разработает сама.

Обе компании до сих пор якобы ведут "активные переговоры". Никаких решений еще не принято, поэтому пока неясно, каким будет брендинг нового программного обеспечения и как оно будет реализовано в iPhone.

Также непонятно, появятся ли эти функции исключительно в iOS 18, или Apple планирует перенести их на iPadOS, macOS и другие платформы. Глядя на то, что Samsung сделала с Galaxy AI, когда выпустила семейство Galaxy S24, мы должны были бы стать свидетелями появления подобных функций в совместимых старых моделях. Хотя, зная Apple и ее погоню за максимальной прибылью, она может намеренно заблокировать эти программные дополнения, чтобы взимать с клиентов дополнительную плату за свои самые новые и дорогие устройства.

Одной из причин, почему Apple может сотрудничать с Google для лицензирования Gemini AI для своих iPhone, является то, что ее чат-бот "Apple GPT", возможно, сейчас не является таким технологически продвинутым, как его конкуренты. Компания начала работу над собственным ИИ слишком поздно, когда другие модели уже во всю прогремели по миру. Она долгое время даже избегала фразы "искусственный интеллект", заменяя его на более нейтральное "машинное обучение", поскольку не хотела давать пользователям напрасных надежд, не будучи уверенной, что сможет выпустить действительно особенный и прорывной продукт.

Конечно, сделка может сорваться, но это не значит, что Gemini – единственный возможный вариант для Apple, ведь она также может сотрудничать с OpenAI.