Води навколо Антарктиди стають солонішими та можуть вплинути на глобальний клімат

Через скорочення морського льоду Антарктиди вода у великому шарі Південного океану стала помітно солонішою. Науковці попереджають, що ці зміни можуть вплинути на циркуляцію океанів, розподіл тепла та глобальний клімат.

З 2016 року навколо Антарктиди відбуваються значні зміни, пов’язані зі скороченням морського льоду. Нове дослідження, опубліковане в середу, зафіксувало різке зростання солоності вод у шарі Південного океану на глибині приблизно 700–1200 метрів. Ця водна маса оточує Антарктиду й поширюється на північ до Індійського, Тихого та Атлантичного океанів. Про це пише ARStechnica.

Як скорочення льоду змінює океан

Йдеться про антарктичні проміжні води – важливу частину океанічної циркуляції, яка переносить тепло, вуглець, кисень і поживні речовини до тропічних регіонів і навіть через екватор.

Дослідники проаналізували шість незалежних наборів даних за 2004–2024 роки. Зокрема, вони використали показники автономних океанічних буїв Argo, які занурюються на різні глибини, вимірюють властивості води, а потім передають дані на поверхню.

Виявлена тенденція розвернула багаторічний процес опріснення цього шару води. Замість поступового зниження солоності науковці спостерігають її швидке зростання – зміни, які зазвичай асоціюють із масштабними кліматичними перебудовами протягом тисячоліть, але цього разу вони відбуваються за кілька років.

Морський лід Антарктиди досяг найбільшої площі за супутниковими спостереженнями у 2014 році, однак уже через два роки його площа різко скоротилася до рекордно низького рівня. У 2023 році вона знову опустилася до мінімуму – приблизно на 2,6 мільйона квадратних кілометрів нижче за середній показник 1981–2010 років. Це площа, що приблизно вчетверо перевищує територію американського штату Техас.

Коли морського льоду меншає, змінюється й надходження прісної води в океан під час танення. За поясненням дослідників, це один із чинників, що сприяють підвищенню солоності антарктичних проміжних вод.

Чому зміни біля Антарктиди важливі для всього світу?

Солоність, щільність і товщина цього водного шару впливають на переміщення тепла між поверхнею океану та його глибинами. Через це зміни можуть позначитися на здатності океану накопичувати й перерозподіляти тепло.

Співавтор дослідження Бішахдатта Гаєн, науковець і професор Мельбурнського університету, зазначив, що наслідки можуть проявитися вже протягом найближчих п’яти років. Серед можливих змін – збільшення частоти штормів і посилення втрат тепла океаном, про які йшлося в дослідженні 2024 року.

Огляд наукових робіт, опублікований раніше у 2026 році, також дійшов висновку, що зміни площі морського льоду Антарктиди впливають на глобальний розподіл тепла й вологи в атмосфері та на атмосферні процеси. Тривале скорочення льодового покриву може свідчити про перехід океану навколо Антарктиди до нового стану, який позначиться як на місцевих екосистемах, так і на глобальній кліматичній системі.

Майкл Мередіт, океанограф Британської антарктичної служби, який очолював її дослідницький напрям Polar Ocean, наголосив, що Південний океан є ключовим вузлом світової океанічної циркуляції.

«Південний океан – ключовий вузол для всіх океанів світу. Саме тут старі водні маси перетворюються на нові, тому це може мати глобальні наслідки», – пояснив він.

Океан також відіграє значну роль у поглинанні вуглекислого газу, який утворюється внаслідок діяльності людини, сповільнюючи темпи зміни клімату. Порушення океанічної циркуляції може вплинути на цей процес.

Чи є зміни незворотними?

Поки що науковці не можуть сказати, чи стане підвищена солоність постійною характеристикою океану. Період спостережень залишається відносно коротким, а кліматичні моделі, які використовують для прогнозування та формування політики, досі не завжди точно відтворюють нещодавнє скорочення антарктичного льоду.

Мередіт вважає, що потрібні триваліші спостереження та вдосконалення моделей. Якщо площа морського льоду залишатиметься низькою, зміни властивостей води можуть поширюватися океанами й впливати на клімат та екосистеми в різних регіонах світу.

Попередні дослідження вже виявляли уповільнення глибинної циркуляції Південного океану, через що холодніші води повільніше поповнюють найглибші ділянки. Нова робота показує, що зміни швидко охоплюють і верхні шари океану. Їхній вплив може проявитися протягом років або десятиліть, а не лише через століття.