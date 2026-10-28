Воды вокруг Антарктиды становятся солонее и могут повлиять на глобальный климат

С 2016 года вокруг Антарктиды происходят значительные изменения, связанные с сокращением площади морского льда. Новое исследование, опубликованное в среду, зафиксировало резкое повышение солености вод в слое Южного океана на глубине примерно 700–1200 метров. Эта водная масса окружает Антарктиду и распространяется на север до Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Об этом пишет ARStechnica.

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Как сокращение льда меняет океан

Речь идет об антарктических промежуточных водах – важной части океанической циркуляции, которая переносит тепло, углерод, кислород и питательные вещества в тропические регионы и даже через экватор.

Исследователи проанализировали шесть независимых наборов данных за 2004–2024 годы. В частности, они использовали показатели автономных океанических буев Argo, которые погружаются на разные глубины, измеряют свойства воды, а затем передают данные на поверхность.

Выявленная тенденция переломила многолетний процесс опреснения этого слоя воды. Вместо постепенного снижения солености ученые наблюдают ее быстрый рост – изменения, которые обычно ассоциируются с масштабными климатическими перестройками в течение тысячелетий, но на этот раз они происходят за несколько лет.

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Морской лед Антарктиды достиг наибольшей площади по данным спутниковых наблюдений в 2014 году, однако уже через два года его площадь резко сократилась до рекордно низкого уровня. В 2023 году она вновь опустилась до минимума – примерно на 2,6 миллиона квадратных километров ниже среднего показателя за 1981–2010 годы. Эта площадь примерно в четыре раза превышает территорию американского штата Техас.

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Когда морского льда становится меньше, меняется и поступление пресной воды в океан во время таяния. По объяснению исследователей, это один из факторов, способствующих повышению солености антарктических промежуточных вод.

Почему изменения у берегов Антарктиды важны для всего мира?

Соленость, плотность и толщина этого водного слоя влияют на перемещение тепла между поверхностью океана и его глубинами. Поэтому эти изменения могут повлиять на способность океана накапливать и перераспределять тепло.

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Соавтор исследования Бишахдатта Гаен, ученый и профессор Мельбурнского университета, отметил, что последствия могут проявиться уже в течение ближайших пяти лет. Среди возможных изменений – увеличение частоты штормов и усиление потерь тепла океаном, о которых говорилось в исследовании 2024 года.

Обзор научных работ, опубликованный ранее в 2026 году, также пришел к выводу, что изменения площади морского льда Антарктиды влияют на глобальное распределение тепла и влаги в атмосфере, а также на атмосферные процессы. Длительное сокращение ледового покрова может свидетельствовать о переходе океана вокруг Антарктиды в новое состояние, которое скажется как на местных экосистемах, так и на глобальной климатической системе.

Майкл Мередит, океанограф Британской антарктической службы, возглавлявший ее исследовательское направление Polar Ocean, подчеркнул, что Южный океан является ключевым узлом мировой океанической циркуляции.

"Южный океан – ключевой узел для всех океанов мира. Именно здесь старые водные массы превращаются в новые, поэтому это может иметь глобальные последствия", – пояснил он.

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Океан также играет значительную роль в поглощении углекислого газа, образующегося в результате деятельности человека, замедляя темпы изменения климата. Нарушение океанической циркуляции может повлиять на этот процесс.

Являются ли эти изменения необратимыми?

Пока что ученые не могут сказать, станет ли повышенная соленость постоянной характеристикой океана. Период наблюдений остается относительно коротким, а климатические модели, которые используются для прогнозирования и формирования политики, до сих пор не всегда точно воспроизводят недавнее сокращение антарктического льда.

Мередит считает, что необходимы более длительные наблюдения и совершенствование моделей. Если площадь морского льда будет оставаться небольшой, изменения свойств воды могут распространяться по океанам и влиять на климат и экосистемы в различных регионах мира.

Предыдущие исследования уже выявляли замедление глубинной циркуляции Южного океана, поэтому более холодные воды медленнее пополняют самые глубокие участки. Новая работа показывает, что изменения быстро охватывают и верхние слои океана. Их влияние может проявиться в течение лет или десятилетий, а не только через столетия.