Останні власники вінтажного Volkswagen Beetle встановили в салоні кавоварку

Старі машини мають свій особливий шарм, який великою мірою забезпечується формами кузова, яких сьогодні більше не роблять. Салони також відіграють велику роль, адже вони не набиті купою електроніки, а звертаються до ностальгії давно минулих десятиліть, коли все управлялося важелями та кнопками, а не доторками до екрана. Родзинкою таких інтер'єрів стають додаткові елементи.

Деталі

Цей "Жук" 1956 року, виставлений на аукціон Gooding & Company, є чудовим прикладом того, як старий автомобіль може використовуватись досі, а не іржавіти на звалищі. Він має помітні "ковпаки" над задніми колесами, які раніше були популярними серед виробників машин – наприклад, у Citroën DS та McLaren Speedtail.

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Ранні моделі "Жуків" мали найчистіший дизайн з простішими елементами та функціями. До того, як у 1958 році компанія замінила округлі вікна на прямокутні, її автомобілі мали овальне заднє вікно, яке краще вписувалося в естетику автомобіля, кузов якого не має гострих кутів.



Volkswagen Beetle / Фото Gooding & Company

Разом із колісними дисками, синьою тонованою фарбою Stratos Silver, культовими ковпаками, шинами з білими стінками та заводським відкидним дахом, цей "Жук" дасть фору багатьом сучасним дизайнам.

Аукціонний дім Gooding & Company каже, що салон автомобіля був перероблений з використанням тканини під назвою Pünktchen Blau (синій з дрібними крапками), і він виглядає казково. Цей Volkswagen Beetle також отримав "обширну механічну реставрацію", яка включала механічну обробку й розрізання блоку двигуна. Крім того, "Жук" оснащений більш ніж 30 аксесуарами того часу, в який він був уперше випущений на ринок.

Серед таких, наприклад, прожектор Hella, радіостанція Motorola Big M з відповідним динаміком, ручний вітровий годинник Perohaus, валіза, компас Тейлора і навіть рідкісна шестивольтова кавоварка Hertella Paluxette. Усе це в купі – справжнє видовище, на яке варто подивитись.



Volkswagen Beetle / Фото Gooding & Company



Volkswagen Beetle / Фото Gooding & Company



Volkswagen Beetle / Фото Gooding & Company

На жаль, невідомо, чи працює кавоварка досі, але, враховуючи стан решти автомобіля, на це є досить високі шанси.

Gooding виставить цей "Жук" на аукціон в рамках розпродажу в Пеббл-Біч. Ціна стартуватиме від 60 000 доларів.



Volkswagen Beetle / Фото Gooding & Company



Volkswagen Beetle / Фото Gooding & Company