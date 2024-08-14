Детали

Этот "Жук" 1956 года, выставлен на аукцион Gooding & Company, является прекрасным примером того, как старый автомобиль может использоваться до сих пор, а не ржаветь на свалке. Он имеет заметные "колпаки" над задними колесами, которые ранее были популярными среди производителей машин – например, в Citroën DS и McLaren Speedtail.

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Ранние модели "Жуков" имели чистый дизайн с простыми элементами и функциями. До того как в 1958 году компания заменила округлые окна на прямоугольные, ее автомобили имели овальное заднее окно, которое лучше вписывалось в эстетику автомобиля, кузов которого не имеет острых углов.



Volkswagen Beetle / Фото Gooding & Company

Вместе с колесными дисками, синей тонированной краской Stratos Silver, культовыми колпаками, шинами с белыми стенками и заводской откидной крышей, этот "Жук" даст фору многим современным дизайнам.

Аукционный дом Gooding & Company говорит, что салон автомобиля был переделан с использованием ткани под названием Pünktchen Blau (синий с мелкими точками), и он выглядит сказочно. Этот Volkswagen Beetle также получил "обширную механическую реставрацию", которая включала механическую обработку и разрезание блока двигателя. Кроме того, "Жук" оснащен более чем 30 аксессуарами того времени, в который он был впервые выпущен на рынок.

Среди таких, например, прожектор Hella, радиостанция Motorola Big M с соответствующим динамиком, ручные ветровые часы Perohaus, чемодан, компас Тейлора и даже редкая шестивольтовая кофеварка Hertella Paluxette. Все это в куче – настоящее зрелище, на которое стоит посмотреть.



Volkswagen Beetle / Фото Gooding & Company



Volkswagen Beetle / Фото Gooding & Company



Volkswagen Beetle / Фото Gooding & Company

К сожалению, неизвестно, работает ли кофеварка до сих пор, но, учитывая состояние остальных автомобилей, на это есть достаточно высокие шансы.

Gooding выставит этот "Жук" на аукцион в рамках распродажи в Пеббл-Бич. Цена будет стартовать от 60 000 долларов.



Volkswagen Beetle / Фото Gooding & Company



Volkswagen Beetle / Фото Gooding & Company

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