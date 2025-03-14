"Це машина, а не телефон": Volkswagen повертає фізичні кнопки в автомобілі

Компанія Volkswagen вирішила відмовитися від сенсорних екранів і повернути фізичні кнопки в свої автомобілі. Це суперечить загальному тренду в автомобільній індустрії, де виробники намагаються зробити керування максимально цифровим.

Останніми роками більшість виробників використовують сенсорні екрани та тактильні панелі для керування функціями автомобіля, розповідає 24 Канал. Однак така тенденція викликала численні скарги від користувачів через незручність і потенційну небезпеку під час руху.

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Статистика показує, що покупці машин ненавидять сенсорні екрани, віддаючи перевагу кнопкам і ручкам. Багато водіїв відмовляються від сучасних автомобілів і купують старі вживані через відчуття меншої безпеки й відволікання від водіння у нових машинах.

Головний дизайнер Volkswagen Андреас Міндт в інтерв’ю британському виданню Autocar заявив, що компанія "ніколи більше не повторить цієї помилки". Він зазначив, що водії скаржилися на складнощі з регулюванням гучності радіо, клімат-контролю та навігації після використання сенсорного інтерфейсу.

Згідно з даними Volkswagen, під час фокус-груп користувачі відчували "стрес та роздратування" при спробі налаштувати функції автомобіля через сенсорний екран.

Фізичні кнопки повернуться у 2025 році

Першою моделлю Volkswagen, яка отримає фізичні кнопки, стане електромобіль ID. 2all, що надійде у продаж у 2025 році.



Volkswagen ID. 2all / Фото Volkswagen

Volkswagen ухвалив це рішення не лише через відгуки клієнтів, а й через нові європейські вимоги безпеки. Починаючи з 2026 року, Програма оцінки безпеки нових автомобілів (NCAP) вимагатиме наявності фізичних елементів управління для отримання найвищого рейтингу безпеки.

Новий тренд в індустрії чи небезпека?

Хоча Tesla залишається лідером у використанні сенсорних дисплеїв для всіх функцій автомобіля, Volkswagen вирішив відійти від цієї концепції.

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З огляду на тенденції на ринку і те, що сенсорні елементи керування в авто є менш зручними і відверто потенційно небезпечними, слід очікувати, що все більше виробників авто з часом відмовляться від сенсорного "тренду" та повернуться до фізичних елементів керування, як це робить Volkswagen.