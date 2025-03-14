Останніми роками більшість виробників використовують сенсорні екрани та тактильні панелі для керування функціями автомобіля, розповідає 24 Канал. Однак така тенденція викликала численні скарги від користувачів через незручність і потенційну небезпеку під час руху.

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Статистика показує, що покупці машин ненавидять сенсорні екрани, віддаючи перевагу кнопкам і ручкам. Багато водіїв відмовляються від сучасних автомобілів і купують старі вживані через відчуття меншої безпеки й відволікання від водіння у нових машинах.

Головний дизайнер Volkswagen Андреас Міндт в інтерв’ю британському виданню Autocar заявив, що компанія "ніколи більше не повторить цієї помилки". Він зазначив, що водії скаржилися на складнощі з регулюванням гучності радіо, клімат-контролю та навігації після використання сенсорного інтерфейсу.

Згідно з даними Volkswagen, під час фокус-груп користувачі відчували "стрес та роздратування" при спробі налаштувати функції автомобіля через сенсорний екран.

Фізичні кнопки повернуться у 2025 році

Першою моделлю Volkswagen, яка отримає фізичні кнопки, стане електромобіль ID. 2all, що надійде у продаж у 2025 році.



Volkswagen ID. 2all / Фото Volkswagen

Volkswagen ухвалив це рішення не лише через відгуки клієнтів, а й через нові європейські вимоги безпеки. Починаючи з 2026 року, Програма оцінки безпеки нових автомобілів (NCAP) вимагатиме наявності фізичних елементів управління для отримання найвищого рейтингу безпеки.

Новий тренд в індустрії чи небезпека?

Хоча Tesla залишається лідером у використанні сенсорних дисплеїв для всіх функцій автомобіля, Volkswagen вирішив відійти від цієї концепції.

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З огляду на тенденції на ринку і те, що сенсорні елементи керування в авто є менш зручними і відверто потенційно небезпечними, слід очікувати, що все більше виробників авто з часом відмовляться від сенсорного "тренду" та повернуться до фізичних елементів керування, як це робить Volkswagen.