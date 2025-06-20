Астрономи створили найдетальніше повноколірне зображення галактики Скульптор

Астрономи з Європейської південної обсерваторії (ESO) досягли вражаючого прориву, створивши найдетальніше та найбільш багатоколірне зображення галактики Скульптор (NGC 253), розташованої за 11 мільйонів світлових років від Землі. Цей космічний шедевр відкриває нові можливості для вивчення структури та еволюції галактик, дозволяючи вченим розгледіти найдрібніші частини з безпрецедентною точністю.

Щоб отримати панорамне зображення галактики Скульптор, яка має ширину 65000 світлових років, астрономам знадобилося 50 годин спостережень, під час яких було зроблено понад 100 окремих знімків, інформує 24 Канал з посиланням на пояснення ESO.

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Це перше деталізоване зображення галактики, створене з використанням тисяч відтінків, де кожен колір або відтінок передає інформацію про зірки, гази, їхній склад, температуру, потоки та безліч інших даних. Для збору інформації вчені використовували спектроскопічний інструмент MUSE (Multi-Object Spectroscopic Instrument), встановлений на Дуже Великому Телескопі (VLT) у Чилі, де розташовані прилади ESO.

Як зазначають науковці, Галактика Скульптор перебуває в ідеальній позиції – вона достатньо близька, щоб ми могли бачити її внутрішню структуру та вивчати її складові з неймовірною точністю, але водночас достатньо велика, щоб розглядати її як єдину систему.

Саме тому NGC 253 стала ідеальним об’єктом для детального аналізу впливу її мікроструктур – газу, пилу та зірок – на загальну форму та еволюцію галактики.



Галактика NGC 253 Скульптор / Фото ESO

З першого ж погляду астрономи виявили в галактиці Скульптор понад 500 планетарних туманностей – оболонок, скинутих мертвими зірками, подібними до нашого Сонця. Це значне відкриття, адже зазвичай у галактиках знаходять до 100 таких утворень, і їхня велика кількість у NGC 253 стала справжньою удачею для науки.

Планетарні туманності дозволяють досить точно визначати відстані до них, а отже, і до самої галактики, що робить їх важливим інструментом для космічних вимірювань.