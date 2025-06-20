Щоб отримати панорамне зображення галактики Скульптор, яка має ширину 65000 світлових років, астрономам знадобилося 50 годин спостережень, під час яких було зроблено понад 100 окремих знімків, інформує 24 Канал з посиланням на пояснення ESO.

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Це перше деталізоване зображення галактики, створене з використанням тисяч відтінків, де кожен колір або відтінок передає інформацію про зірки, гази, їхній склад, температуру, потоки та безліч інших даних. Для збору інформації вчені використовували спектроскопічний інструмент MUSE (Multi-Object Spectroscopic Instrument), встановлений на Дуже Великому Телескопі (VLT) у Чилі, де розташовані прилади ESO.

Як зазначають науковці, Галактика Скульптор перебуває в ідеальній позиції – вона достатньо близька, щоб ми могли бачити її внутрішню структуру та вивчати її складові з неймовірною точністю, але водночас достатньо велика, щоб розглядати її як єдину систему.

Саме тому NGC 253 стала ідеальним об’єктом для детального аналізу впливу її мікроструктур – газу, пилу та зірок – на загальну форму та еволюцію галактики.



Галактика NGC 253 Скульптор / Фото ESO

З першого ж погляду астрономи виявили в галактиці Скульптор понад 500 планетарних туманностей – оболонок, скинутих мертвими зірками, подібними до нашого Сонця. Це значне відкриття, адже зазвичай у галактиках знаходять до 100 таких утворень, і їхня велика кількість у NGC 253 стала справжньою удачею для науки.

Планетарні туманності дозволяють досить точно визначати відстані до них, а отже, і до самої галактики, що робить їх важливим інструментом для космічних вимірювань.