Нові дослідження та комп’ютерні моделі підтверджують: Всесвіт може обертатися, і це має далекосяжні наслідки для нашого розуміння його структури та еволюції. Вчені на основі останніх спостережень і симуляцій змогли пов’язати це припущення з однією з головних загадок сучасної космології – так званим "напруженням Габбла".

Ще у лютому 2025 року результати спостережень за допомогою телескопа Джеймса Вебба виявили різкий дисбаланс у напрямах обертання галактик у ранньому Всесвіті, інформує 24 Канал. Якби Всесвіт не обертався, то напрямки обертання галактик мали б розподілятися статистично рівномірно.

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Насправді ж виявилося, що близько 75% галактик обертаються в одному напрямку, і лише 25% – в іншому. Молочний Шлях, до речі, належить саме до цієї меншості з "неправильним" напрямком обертання.

Такий перекіс може свідчити про те, що ще до утворення зір і галактик, матерія у Всесвіті вже оберталася – причому на гранично високій швидкості. Саме ця первинна обертовість, можливо, і задала імпульс для подальшого формування обертових структур. Однак навіть за 13,8 мільярда років існування Всесвіт не встиг зробити й одного повного оберту – цей цикл може зайняти трильйони років.

У новій роботі науковці поки що не створювали повну модель обертового Всесвіту – це заплановано на наступні етапи досліджень. Натомість вони змоделювали, як саме гіпотетичне обертання Всесвіту могло б впливати на сталу Габбла.

Стала Габбла Величину, що описує швидкість розширення Всесвіту. Цей показник уже багато років залишається джерелом серйозних суперечок серед астрофізиків через розбіжності в його вимірах у ранньому та сучасному Всесвіті. Ця розбіжність і є однієї з найбільших проблем космології – "напруженням Габбла".

Модель, що враховує обертання, блискуче впоралася з поставленим завданням: вона дозволяє пояснити, чому швидкість розширення Всесвіту в перші мільйони років після Великого вибуху була трохи нижчою за ту, що спостерігається сьогодні.

При цьому модель обертового Всесвіту не суперечить іншим космологічним уявленням про його розвиток. Дослідники обіцяють створити точнішу модель, аби перевірити свою гіпотезу в контексті всього обсягу наявних астрономічних даних.