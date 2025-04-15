Понад 60 років учені намагаються з’ясувати походження найенергійніших частинок у Всесвіті – надвисокоенергетичних космічних променів (UHECR), які перевищують потужності будь-яких людських прискорювачів у мільйон разів, розповідає 24 Канал.

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Тепер нова теорія фізикині Ґленніс Фаррар з Нью-Йоркського університету пропонує переконливе та експериментально перевірюване пояснення.

Згідно з публікацією в журналі Physical Review Letters, UHECR утворюються в результаті турбулентних магнітних викидів, які виникають після злиття бінарних нейтронних зір – до того, як формується фінальна чорна діра. Ці ж події генерують гравітаційні хвилі, деякі з яких уже зафіксували обсерваторії LIGO та Virgo.

Нейтронні зорі Це неймовірно щільні залишки масивних зірок, що вибухнули в результаті наднових. Усього кілька кілометрів завширшки, вони вміщують більше маси, ніж наше Сонце, у сферу розміром з місто. Складені майже повністю з нейтронів, ці зорі мають сильну гравітацію, потужні магнітні поля і можуть обертатися сотні разів на секунду. Деякі з них навіть випромінюють пучки випромінювання, виглядаючи як пульсари, коли ці пучки проносяться повз Землю.

Після шести десятиліть пошуків, можливо, ми нарешті знайшли джерело найзагадковіших частинок у Всесвіті,

– зазначила Фаррар.

Вона також наголосила, що ці події є ключовими для формування багатьох рідкісних або цінних елементів, зокрема золота, платини, урану, йоду та ксенону.

Запропонована модель пояснює дві основні загадки UHECR: тісний зв’язок між енергією частинки та її електричним зарядом, а також надзвичайно високу енергію окремих зареєстрованих подій.

Фаррар також вказує на два наслідки, які можуть бути підтверджені експериментально.

По-перше , найвищі енергетичні UHECR, ймовірно, походять із рідкісних елементів r-процесу, як-от ксенон або телур – що мотивує вчених шукати сліди цих елементів у даних спостережень.

, найвищі енергетичні UHECR, ймовірно, походять із рідкісних елементів r-процесу, як-от ксенон або телур – що мотивує вчених шукати сліди цих елементів у даних спостережень. По-друге, зіткнення UHECR мають супроводжуватися як високочастотними нейтрино, так і гравітаційною хвилею, що виникла під час злиття нейтронних зір.

Публікація відкриває новий перспективний напрям для науковців, які вивчають не лише надвисокоенергетичні частинки, а й катастрофічні події, що формують склад і динаміку нашого Всесвіту.

Науковці продовжують досліджувати Всесвіт та вирішувати загадки, які десятиліттями не міг вирішити ніхто. Так, на початку року астрономи нарешті знайшли джерело загадкового радіосигналу, який було зафіксовано ще у 2013 році.