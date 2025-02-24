Новий метод аналізу дозволив підтвердити припущення про його антропогенне походження, що допоможе астрономам ефективніше відфільтровувати сторонні сигнали під час спостережень за Всесвітом, розповідає 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

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Як виявили загадковий сигнал

Радіотелескоп MWA розташований у віддаленому регіоні Австралії, де діє режим радіомовчання. В’їзд на територію дозволений лише транспортним засобам із дизельними двигунами, щоб уникнути радіоперешкод від бензинових машин.

Однак у 2013 році антена MWA зафіксувала потужний сигнал, який був ідентифікований як телевізійне мовлення, хоча в цій зоні воно не повинно було бути присутнім.

Науковці тривалий час не могли пояснити цей феномен, поки фізик Джонатан Побер з Університету Брауна не припустив, що сигнал міг бути відбитим від літака.

Ми сказали: "Можливо, це сигнал, відбитий від літака". Ми спостерігали такі сигнали майже п’ять років, і деякі колеги висували подібні припущення. Тепер ми змогли їх підтвердити",

– пояснив учений.

Новий метод боротьби з перешкодами

Астрономи розробили метод реєстрації сигналів у ближньому полі, що дозволяє посилювати телевізійні трансляції, які відбиваються від літаків. Це дає змогу виключати такі перешкоди з даних радіоспостережень без шкоди для наукових результатів.

Хоча точні дані про авіарейси 2013 року вже недоступні, нова методика, випробувана сьогодні, дозволяє фіксувати проходження літаків і навіть визначати джерело мовлення. Це значно покращить можливості радіоастрономії у майбутньому.

Докторка Карен Оніл розповідає про особливу зону радіомовчання

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Водночас вчені стикаються з новою проблемою – дедалі активнішим розгортанням тисяч супутникових угруповань на низькій орбіті, що створює додаткові радіоперешкоди. Наразі розв’язання цього питання ще не знайдено.