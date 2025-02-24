Новый метод анализа позволил подтвердить предположение о его антропогенном происхождении, что поможет астрономам эффективнее отфильтровывать посторонние сигналы во время наблюдений за Вселенной, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

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Как обнаружили загадочный сигнал

Радиотелескоп MWA расположен в отдаленном регионе Австралии, где действует режим радиомолчания. Въезд на территорию разрешен только транспортным средствам с дизельными двигателями, во избежание радиопомех от бензиновых машин.

Однако в 2013 году антенна MWA зафиксировала мощный сигнал, который был идентифицирован как телевизионное вещание, хотя в этой зоне оно не должно было присутствовать.

Ученые долгое время не могли объяснить этот феномен, пока физик Джонатан Побер из Университета Брауна не предположил, что сигнал мог быть отраженным от самолета.

Мы сказали: "Возможно, это сигнал, отраженный от самолета". Мы наблюдали такие сигналы почти пять лет, и некоторые коллеги выдвигали подобные предположения. Теперь мы смогли их подтвердить",

– пояснил ученый.

Новый метод борьбы с помехами

Астрономы разработали метод регистрации сигналов в ближнем поле, что позволяет усиливать телевизионные трансляции, которые отражаются от самолетов. Это позволяет исключать такие помехи из данных радионаблюдений без ущерба для научных результатов.

Хотя точные данные об авиарейсах 2013 года уже недоступны, новая методика, опробованная сегодня, позволяет фиксировать прохождение самолетов и даже определять источник вещания. Это значительно улучшит возможности радиоастрономии в будущем.

Доктор Карен Онил рассказывает об особой зоне радиомолчания

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В то же время ученые сталкиваются с новой проблемой – все более активным развертыванием тысяч спутниковых группировок на низкой орбите, что создает дополнительные радиопомехи. На данный момент решение этого вопроса еще не найдено.