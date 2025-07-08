Кінець Всесвіту ближче, ніж ми думали: вчені назвали нову дату смерті всього, що ми знаємо

Нещодавнє дослідження вчених із провідних університетів світу відкриває нові деталі про долю Всесвіту. Згідно з їхньою моделлю, наша космічна домівка перестане розширюватись і почне стискатися раніше, ніж ми раніше вважали. Хоча ми точно не побачимо цього драматичного фіналу, відкриття змушує задуматися, чи не припустилися ми помилки в інших сферах науки.

Темна енергія і доля космосу

Нові дані, отримані завдяки астрономічним спостереженням, таким як Dark Energy Survey та Dark Energy Spectroscopic Instrument, свідчать про те, що Всесвіт не розширюватиметься вічно. Дослідники з Корнелльського університету, Шанхайського університету Цзяо Тун та інших установ розробили модель, яка передбачає кінець у вигляді так званого "Великого Стиснення" приблизно через 33,3 мільярда років. Оскільки вік Всесвіту зараз становить 13,8 мільярда років, у нас залишається близько 20 мільярдів років до цього моменту, пише 24 Канал з посиланням на Universe Today.

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Ключову роль у цьому процесі відіграє темна енергія – загадкова сила, яка становить близько 70% Всесвіту і відповідає за його розширення. Довгий час вважалося, що темна енергія діє як стала космологічна константа, постійно штовхаючи простір на розширення. Однак нові спостереження вказують на те, що ця енергія може бути динамічною. Вчені запропонували модель, яка включає ультралегку частинку під назвою аксіон та негативну космологічну константу, що може змінити хід подій.

За цією моделлю, розширення Всесвіту сповільнюватиметься, доки не досягне максимального розміру – приблизно на 69% більшого, ніж зараз. Цей момент начебто повинен наступити вже через 7 мільярдів років. Після цього почнеться поступове стиснення, яке зрештою призведе до швидкого колапсу всього у єдину точку.

Це можна уявити як величезну гумову стрічку: спочатку вона розтягується, але зрештою пружна сила перемагає, і все повертається назад.

Важливо зазначити, що ця модель має значну похибку через обмеженість даних. Негативна космологічна константа, яка лежить в основі прогнозу, залишається спекулятивною, а сценарій вічного розширення, до якого схиляються деякі вчені, все ще можливий. Проте майбутні астрономічні проєкти можуть надати точніші дані про поведінку темної енергії, що дозволить підтвердити або спростувати цей сценарій.

Навіть якщо прогноз підтвердиться, 20 мільярдів років – це величезний проміжок часу. Людська цивілізація до того часу вже перестане існувати, якщо не покине планету і Сонячну систему, оскільки наша зоря постаріє, роздується і просто спалить Землю та все живе на ній.

Однак, ця робота є значним кроком у розумінні космосу. Вперше вчені запропонували конкретний і перевірний прогноз про кінцеву долю всього сущого, що дає нам уявлення про найдраматичнішу подію в історії Всесвіту.