ШІ в космосі

Гра Kerbal Space Program дозволяє моделювати космічні польоти, тоді як завдання вчених полягало якраз у тому, щоб автономні системи могли маневрувати кораблями та супутниками в різних сценаріях. Результати здивували: штучний інтелект показав вражаючі навички навігації, посівши друге місце серед інших автономних систем, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

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Дослідники розробили метод перекладу інструкцій з управління кораблем у текстові запити, які передавалися кільком великим мовним моделям (LLM), включно з ChatGPT. Саме ця модель показала вражаючий результат, зайнявши друге місце серед учасників змагання. Перше місце дісталося системі, яка базується на математичних рівняннях для моделювання космічних польотів.

Цікаво, що дослідження проводилося ще до випуску GPT-4 у березні 2023 року, тож новіші версії моделі можуть демонструвати ще кращі результати. Однак, попри успіхи, вчені застерігають від поспішного використання ШІ в реальних космічних місіях. Однією з головних проблем лишаються так звані "галюцинації" – помилкові або вигадані відповіді, які модель може генерувати. Такі системи не завжди "розуміють" контекст так, як людина, адже вони просто передбачають наступні слова на основі статистики. ШІ може просто не вгадати, видаючи за правду інформацію, яка є хибною, що призведе до катастрофи. У контексті глибокого космосу такі помилки можуть мати катастрофічні наслідки.

Цей експеримент відкриває нові перспективи для використання ШІ в космічних технологіях, наприклад, для автоматизації маневрів супутників чи планування траєкторій. Проте вчені наголошують на необхідності додаткових тестів і вдосконалень, щоб мінімізувати ризики.