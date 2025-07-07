ИИ в космосе

Игра Kerbal Space Program позволяет моделировать космические полеты, тогда как задача ученых заключалась как раз в том, чтобы автономные системы могли маневрировать кораблями и спутниками в различных сценариях. Результаты удивили: искусственный интеллект показал впечатляющие навыки навигации, заняв второе место среди других автономных систем, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

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Исследователи разработали метод перевода инструкций по управлению кораблем в текстовые запросы, которые передавались нескольким большим языковым моделям (LLM), включая ChatGPT. Именно эта модель показала впечатляющий результат, заняв второе место среди участников соревнования. Первое место досталось системе, которая базируется на математических уравнениях для моделирования космических полетов.

Интересно, что исследование проводилось еще до выпуска GPT-4 в марте 2023 года, поэтому новые версии модели могут демонстрировать еще лучшие результаты. Однако, несмотря на успехи, ученые предостерегают от поспешного использования ИИ в реальных космических миссиях. Одной из главных проблем остаются так называемые "галлюцинации" – ложные или вымышленные ответы, которые модель может генерировать. Такие системы не всегда "понимают" контекст так, как человек, ведь они просто предсказывают следующие слова на основе статистики. ИИ может просто не угадать, выдавая за правду информацию, которая является ложной, что приведет к катастрофе. В контексте глубокого космоса такие ошибки могут иметь катастрофические последствия.

Этот эксперимент открывает новые перспективы для использования ИИ в космических технологиях, например, для автоматизации маневров спутников или планирования траекторий. Однако ученые отмечают необходимость дополнительных тестов и усовершенствований, чтобы минимизировать риски.