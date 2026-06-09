Які гаджети Apple втратили підтримку після анонсу iOS 27 та інших систем

Світ екосистеми Apple традиційно змінюється разом із виходом нових операційних систем. Цього разу компанія не лише додала нові функції, а й попрощалася з підтримкою низки пристроїв, серед яких опинилися навіть відносно свіжі моделі Apple Watch.

Apple представила одразу всю лінійку платформ нового покоління – iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 і visionOS 27. Водночас 24 Канал зібрав список пристроїв, які більше не отримуватимуть великих функціональних оновлень.

Дивіться також Тім Кук попрощався з усіма на WWDC: це його остання подія перед відставкою

Йдеться саме про нові версії операційних систем. Apple продовжить випускати для цих ґаджетів оновлення безпеки та окремі виправлення помилок, однак доступу до нових можливостей вони вже не отримають.

iOS 27

У випадку з iOS 27 Apple не виключила жодного смартфона з переліку сумісних моделей.

Це означає, що всі iPhone, які працювали з iOS 26, зможуть оновитися до нової версії системи. Підтримку зберіг навіть iPhone 11, який дебютував ще у 2019 році.

Такий крок виглядає доволі незвичним на тлі загальної тенденції на ринку смартфонів, де багато виробників припиняють випуск великих оновлень значно раніше.

iPadOS 27

Під скорочення потрапили кілька популярних iPad

Власникам планшетів пощастило менше. Apple припинила підтримку одразу кількох моделей, які не отримають iPadOS 27:

iPad Pro 12.9-inch (3rd generation)

iPad Pro 11-inch (1st generation)

iPad Air (3rd generation)

iPad (8th generation)

iPad mini (5th generation)

Більшість цих пристроїв працюють на процесорах поколінь, які вже суттєво поступаються сучасним чипам Apple Silicon за продуктивністю та можливостями роботи зі штучним інтелектом.

macOS 27

Однією з найочікуваніших змін стало завершення епохи Intel у комп'ютерах Mac.

Починаючи з macOS 27, нові версії операційної системи отримуватимуть лише комп'ютери на фірмових процесорах Apple Silicon серій M. Таким чином компанія завершила багаторічний перехід від архітектури Intel до власних чипів.

Без підтримки macOS 27 залишилися:

MacBook Pro 16-inch

MacBook Pro 13-inch

iMac

Mac mini

Це останні представники лінійки Intel Mac, які ще залишалися у списку сумісних пристроїв попередніх версій macOS.

watchOS 27

Найнеочікуваніші зміни торкнулися розумних годинників. Apple припинила підтримку не лише старих моделей, а й пристроїв, які донедавна вважалися цілком актуальними.

Без watchOS 27 залишилися:

Apple Watch SE (2nd generation)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra

Особливо дивним виглядає виключення Apple Watch Series 9 та першого покоління Apple Watch Ultra, адже ці моделі вийшли відносно недавно.

Одне з можливих пояснень пов'язане з масштабним оновленням Siri, яке Apple представила на WWDC 2026. Нова версія голосового асистента отримала значно ширші можливості завдяки Apple Intelligence та локальній обробці даних. Для роботи таких функцій потрібна суттєво вища обчислювальна потужність, ніж можуть забезпечити старіші чипи в годинниках.

Коли вийдуть нові системи?

Фінальний реліз iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 та інших платформ Apple очікується восени 2026 року. Найімовірніше, компанія дотримається традиційного графіка і випустить оновлення у вересні, незадовго після презентації нового покоління iPhone. Однак версії для розробників усі бажаючі можуть встановити вже зараз.