Чим запам'ятався виступ Тіма Кука та що чекає на Apple після його відставки?

Подія розпочалася 8 червня 2026 року в штаб-квартирі Apple Park незвично – із сюрпризу, який змусив залу вибухнути емоціями. Тім Кук з'явився перед публікою о 10:00 ранку за тихоокеанським часом для короткої вітальної промови ще до офіційного старту трансляції програмних новинок. Присутні журналісти, розробники та співробітники компанії влаштували керівнику тривалі овації, що тривали кілька хвилин. Цей момент став символічним прощанням людини, яка змінила обличчя сучасної індустрії. Про це пише видання CNET.

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Атмосферу на сцені підігрів Крейг Федерігі, старший віцепрезидент Apple із розробки програмного забезпечення, який представив свого керівника з особливою повагою.

Це людина, міф і жива легенда,

– сказав віцепрезидент Apple із розробки програмного забезпечення Крейг Федерігі.

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Тім Кук, зберігаючи свій фірмовий стиль, розпочав виступ із легкого жарту. Оглядаючи натовп медійників, творців контенту та розробників, він зауважив, що ніколи раніше не бачив такої кількості iPhone в одному місці одночасно. Проте за жартами ховалася глибока вдячність спільноті, яка формувала екосистему компанії протягом останніх півтора десятиліття.

Ваша уява та винахідливість надихали мене протягом останніх 15 років, і я глибоко вдячний за те, що пройшов цей шлях разом із вами,

– заявив генеральний директор Apple Тім Кук зі сцени.

За часів керівництва Кука, який очолив компанію після Стіва Джобса, Apple досягла неймовірних фінансових висот. Саме під його наглядом бренд став першим у світі з ринковою капіталізацією у 3 трильйони доларів. Попри початковий скептицизм деяких аналітиків після зміни керівництва, Кук довів здатність компанії не лише зберігати лідерство, а й масштабуватися до величин, які раніше здавалися недосяжними.

Відставка Тіма Кука запланована на вересень 2026 року. Це означає, що наступні великі апаратні новинки, зокрема ймовірний iPhone Ultra, представлятиме вже наступний генеральний директор, Джон Тернус.

Завершення епохи Кука сприймають не просто як кадрову ротацію, а як фінал цілого етапу розвитку споживчої електроніки. Його спадщина – це перетворення Apple із виробника гаджетів на глобальну сервісну імперію, де програмне забезпечення та хмарні рішення відіграють не меншу роль, ніж дизайн пристроїв.

Попереду на компанію чекає новий розділ, де штучний інтелект та агентні моделі стануть основою екосистеми.

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WWDC 2026

Нинішня конференція WWDC 2026 стала платформою для презентації масштабних оновлень програмного забезпечення. Ми побачили релізи операційних систем iOS 27, macOS 27, iPadOS 27 та watchOS 27. Головним фокусом, як і передбачали експерти, став розвиток штучного інтелекту. Компанія готує кардинально оновлену версію Siri, яка отримає глибоку інтеграцію з генеративним ШІ, що має вивести взаємодію з пристроями на новий рівень.