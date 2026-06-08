Нова ера візуального комфорту та продуктивності

На відкритті конференції WWDC 2026 розробники з Купертіно представили iOS 27 – наступний великий етап у розвитку операційної системи для iPhone. Основний акцент цього року зробили на доопрацюванні візуальної мови Liquid Glass, яку компанія вперше показала минулого року. Apple врахувала побажання користувачів і внесла фундаментальні зміни в те, як працює цей напівпрозорий дизайн, пише видання 9to5Mac.

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Регулюйте прозорість

Одним із найбільш обговорюваних нововведень став спеціальний повзунок прозорості. Тепер власники iPhone можуть самостійно регулювати зовнішній вигляд системи: від повністю матового, непрозорого стану до кришталево чистого вигляду вікон та елементів керування. Це дозволяє персоналізувати інтерфейс під власні потреби, забезпечуючи кращу читабельність тексту або, навпаки, максимальну естетичність фонових зображень, пише MacRumors.

Ми почули відгуки користувачів, які ми глибоко цінуємо,

– прокоментувала компанія Apple під час презентації.

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Кращий рендеринг і виправлення іконок

Окрім налаштувань прозорості, розробники змінили алгоритми рендерингу матеріалів. Тепер система забезпечує вищий рівень контрастності та насиченості кольорів.

Окрему увагу приділили іконкам додатків. Після минулорічного редизайну деякі користувачі скаржилися на певну "розмитість" значків при зменшенні їхнього розміру. В iOS 27 цю проблему усунули завдяки впровадженню додаткових шарів заломлення світла безпосередньо в художнє оформлення іконок, що зробило їх чіткішими та об'ємнішими.

Зміни торкнулися і бічних панелей. Тепер вони розширюються до самих країв вікна, а ефекти заломлення світла плавно проходять під ними, не перериваючись на межах. Важливо, що іконки в цих панелях тепер зберігають свій оригінальний колір, що значно полегшує навігацію.

Тепер усе набагато швидше

Попри значну увагу до дизайну, iOS 27 стала справжнім проривом у продуктивності. За даними Apple, додатки тепер запускаються на 30 відсотків швидше, ніж у попередній версії системи. Технологія AirDrop також отримала апгрейд: швидкість передачі даних зросла на вражаючі 80 відсотків.

Для власників старіших моделей iPhone підготували особливий сюрприз – новий планувальник CPUI. Ця функція оптимізує роботу процесора, роблячи відгук інтерфейсу плавнішим навіть на пристроях попередніх поколінь.

До речі, iOS 27 підтримуватимуть усі смартфони, на яких працювала iOS 26, включно з iPhone 11 та iPhone SE другого покоління.

Покращений пошук

Важливою частиною оновлення став повний перегляд системи пошуку. Apple перебудувала індекс пошуку, що суттєво покращило роботу Spotlight. Тепер система краще розуміє контекст пристрою та інформацію всередині додатків. Наприклад, поштовий клієнт Mail отримав нову систему ранжування, яка допомагає миттєво знаходити найважливіші листи серед сотень повідомлень.

Додатково Apple розширила можливості своєї екосистеми: спільні альбоми в iCloud тепер підтримують взаємодію з користувачами Android та Windows. Карти Apple Maps отримали оновлену функцію Flyover із детальнішими аерознімками, а для навушників AirPods додали можливість налаштовувати індивідуальний еквалайзер.

Apple також показала слайд, на якому представлені сотні нових функцій, анонсованих в рамках оновлень OS 27. Швидкий аналіз вказує, що їх щонайменше 264. Ось деякі з них:

Швидше завантаження до iCloud Photos.

Оптимізовані деталі подій у Календарі.

Швидше створення облікових записів.

Розширена підтримка мов для автоматичної категоризації в Нагадуваннях.

Багато виправлень для конкретних країн та мов.

Швидше додавання нещодавніх знімків з камери в Повідомлення.

Пошук природною мовою для маршрутизації в Картах.

Проактивне налаштування автомобільних ключів.

Швидший запуск програм.

Оцінки у Фотографіях.

Скопіюйте та вставте як Markdown у Нотатках та багато іншого.

Очікується, що фінальна версія iOS 27 стане доступною для всіх користувачів уже восени цього року.