Чого очікувати від нових операційних систем?

Під час презентації розробники зосередили увагу на глибокій інтеграції штучного інтелекту та вдосконаленні візуальної мови інтерфейсів. Центральною подією став анонс macOS 27, яка отримала офіційну назву Golden Gate. Ця версія нагадує стратегію випуску Mac OS X Snow Leopard у 2009 році, оскільки основні зусилля інженери спрямували на оптимізацію продуктивності та вдосконалення внутрішніх технологій, пише видання 9to5Mac.

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Однією з ключових візуальних змін стало доопрацювання концепції Liquid Glass, яку вперше запровадили в попередній версії macOS Tahoe. Користувачі скаржилися на певну незавершеність цього дизайну, тому в Golden Gate розробники представили більш витончений вигляд елементів керування.

Тепер програми мають уніфіковану панель інструментів у верхній частині, а бічна панель розширюється до самого краю вікна.

Також система отримала фіксований радіус заокруглення кутів для всіх вікон, що вирішує проблему візуальної непослідовності, яка спостерігалася раніше.



Радіус кута вікна / Зображення Apple

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Програми тепер мають єдину панель інструментів угорі, а бічна панель розширюється до краю вікна / Зображення Apple

Нова ера Siri та штучного інтелекту

Важливим етапом розвитку екосистеми стала поява Siri AI – суттєво оновленого голосового помічника, що працює на базі технологій Gemini від Google. Нова архітектура пошуку дозволяє системі ефективніше індексувати вміст, виправляючи давню проблему Finder, коли пошук файлів і папок міг працювати некоректно. Siri AI отримала окремий додаток та можливість повної кастомізації голосу, включаючи налаштування темпу мовлення та експресивності.

Помічник тепер краще розуміє контекст того, що відбувається на екрані, та використовує як локальні моделі обробки даних на пристрої, так і хмарні рішення для складних запитів. Це оновлення також торкнулося функцій дитячої безпеки, які Apple суттєво переробила на всіх своїх платформах.

iPadOS 27: професійні можливості та контроль

Оновлення для планшетів розвиває ідеї продуктивності, закладені минулого року. В iPadOS 27 з'явилася можливість постійного відображення рядка меню на екрані, що наближає досвід використання планшета до повноцінного комп'ютера. Також розробники додали функцію зміни розміру вікон для застосунків, створених для iPhone, що значно покращує багатозадачність.

Система стала працювати швидше завдяки загальній оптимізації коду. Окрім Siri AI, користувачі отримали оновлений інтерфейс Screen Time для керування дитячими пристроями та нову інтелектуальну систему пошуку. Назва активної програми тепер відображається безпосередньо в рядку стану, що допомагає краще орієнтуватися у відкритих вікнах.

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Оновлення для Apple Watch та Vision Pro

Для власників розумних годинників Apple підготувала watchOS 27, де головний акцент зробили на енергоефективності та точності. Система тепер краще відстежує кроки та ефективніше визначає потрапляння води в корпус пристрою. Серед цікавих нововведень – поява динамічної сітки додатків, покращення Wi‑Fi-з'єднання та впровадження функції "гостьового ключа". Також технологія GymKit, яка раніше була ексклюзивом для годинників, тепер доступна і на iPhone, повідомляє 9to5Mac.

Попри складну ситуацію на ринку та розмови про темпи продажів Vision Pro, Apple продовжує розвивати visionOS. У 27-й версії системи з'явилася можливість перетворювати звичайні панорамні знімки на об'ємні просторові сцени. Користувачі тепер можуть використовувати свої панорами як імерсивні середовища для повного занурення. Окрім цього, карти Apple Maps отримали покращену функцію Flyover, а вся система перейшла на використання нового покоління Apple Intelligence.

Розробники вже випустили бета-версії нових систем для учасників програми тестування, а публічні версії очікуються в липні. Фінальні релізи всіх операційних систем стануть доступними для користувачів восени 2026 року.