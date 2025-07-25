Нова технологія використовує Wi-Fi для ідентифікації людини без будь-яких пристроїв

Науковці розробили інноваційну технологію на основі штучного інтелекту, яка дозволяє ідентифікувати людей через Wi-Fi сигнали без використання їхніх ґаджетів. Цей метод, що базується на унікальних "відбитках" сигналів, викликає як захоплення, так і занепокоєння щодо приватності.

Технологію представили дослідники з Китаю. Вона працюватиме на базі ШІ і відстежуватиме людей через Wi-Fi сигнали, навіть якщо у них немає при собі жодного електронного пристрою. Цей метод спирається на аналіз унікальних змін у Wi-Fi сигналах, які створюються тілом людини під час руху, розповідає 24 Канал з посиланням на InterestingEngineering та роботу опубліковану на arxiv.org.

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Такі зміни називають "Wi-Fi відбитками", і вони дозволяють ідентифікувати особу з точністю до 96,3% у групі з 30 людей.

Як це взагалі працює?

По суті Wi-Fi сигнали – це радіохвилі, які використовуються для бездротового зв'язку між пристроями, наприклад, роутерами та телефонами. Коли людина рухається в зоні дії цих сигналів, її тіло частково відбиває або змінює їхню траєкторію, створюючи унікальний "відбиток". Це схоже на те, як відлуння змінюється залежно від форми приміщення.

Завдяки ШІ ці зміни можна аналізувати і навіть відрізнити одну людину від іншої за особливостями її рухів чи статури.

Технологія працює завдяки глибокому навчанню – методу ШІ, який дозволяє системі "вчитися" на основі великої кількості даних. Дослідники використовували два датчики: один для передачі Wi-Fi сигналів, а інший для їхнього прийому.

Під час тестів вони збирали дані про рухи людей у різних умовах, після чого ШІ створював профіль для кожної особи. Навіть у складних середовищах, наприклад, через стіни чи в натовпі, точність розпізнавання залишалася високою – до 86,7% при проходженні через перешкоди.

Цей метод не потребує від людини носити будь-який пристрій, на відміну від традиційних систем відстеження, які покладаються на смартфони чи смарт-годинники. Це робить технологію потенційно корисною для сфер безпеки, наприклад, для виявлення підозрілих осіб у громадських місцях. Проте вона також викликає серйозні питання щодо приватності, адже людина може бути ідентифікована без її згоди чи усвідомлення.

Наскільки технологія реальна для застосування?

Дослідники зазначають, що їхня розробка ще потребує вдосконалення, щоб працювати в реальних умовах із великою кількістю людей. Однак уже зараз зрозуміло, що поєднання Wi-Fi сигналів та ШІ відкриває нові можливості для спостереження, які можуть бути як корисними, так і небезпечними. Майбутнє цієї технології залежить від того, як суспільство та законодавці вирішать балансувати між безпекою та правом на приватність, однак мовиться про Китай, тож це питання очевидно риторичне.