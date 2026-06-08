Те, чого бракує Windows 11: як одна програма виправляє старі недоліки ОС

Windows 11 залишається однією з найпопулярніших операційних систем, але багато її обмежень продовжують дратувати користувачів. Частину функцій Microsoft прибрала без пояснень, а повернути їх без допомоги сторонніх засобів майже неможливо.

Чимало користувачів стикаються з дивною ситуацією – система працює стабільно, але не дозволяє налаштувати низку важливих дрібниць, які безпосередньо впливають на комфорт роботи. 24 Канал протестував застосунок, який допомагає повернути доступ до потрібних і корисних функцій системи.

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Особливості Windows 11, які дратують всіх нас

Порівняно з попередніми версіями Windows Microsoft прибрала можливість переносити панель на бокові сторони екрана або розташовувати її вертикально. Для власників широкоформатних моніторів або додаткових дисплеїв у портретній орієнтації така функція була не декоративною особливістю, а способом ефективніше використовувати робочий простір.

Ще одне спірне рішення стосується розміру іконок на панелі завдань. У Windows 11 система використовує значки розміром 24×24 пікселів замість звичних 32×32 пікселів. Через це вони можуть виглядати менш чіткими на моніторах з високою роздільною здатністю та стають менш зручними для швидкого розпізнавання.

Не всіх влаштовує і поведінка комбінації Alt+Tab. Під час роботи з кількома моніторами Windows показує всі відкриті вікна одразу, незалежно від того, на якому дисплеї перебуває курсор. Для багатьох користувачів це уповільнює навігацію між програмами.

Проблеми накопичуються й у системному треї. Залежно від конфігурації комп'ютера ми не завжди можемо приховати окремі системні значки, наприклад, мережі, звуку, акумулятора чи кнопки швидкого переходу до робочого столу. У результаті область сповіщень поступово перевантажується елементами.

Як повернути втрачені функції?

На щастя, для кожної відсутньої функції у Windows існує застосунок, який її додає або повертає. В нашому випадку безкоштовна програма Windhawk може зробити так, що прибрані з системи можливості знову стають доступними користувачеві.

На відміну від традиційних твіків реєстру або ручного редагування системних файлів, Windhawk використовує модульний підхід. Все, що потрібно зробити нам, як користувачам – встановити лише ті модифікації, які нам потрібні, а кожну з них можна швидко вимкнути або видалити.

Проєкт доступний на офіційному сайті Windhawk та на платформі GitHub. Розробники підтримують відкриту систему перевірки модифікацій: кожен мод проходить через механізм pull request, має інформацію про автора та історію змін. Це дозволяє бачити походження кожного доповнення та відстежувати його розвиток.

Станом на сьогодні каталог Windhawk налічує понад 300 модів, створених спільнотою. Важливим оновленням став реліз версії 1.7 наприкінці 2025 року. Тоді в програму додали попередньо скомпільовані модулі для швидшого встановлення та оновлення, можливість інсталювати попередні версії модифікацій, а також розширені інструменти пошуку й фільтрації.

Найпопулярніші модифікації Windhawk

Одним із найвідоміших доповнень став Windows 11 Taskbar Styler. Це найпопулярніший мод у каталозі Windhawk.

Він дозволяє змінювати зовнішній вигляд панелі завдань за допомогою готових тем, створених спільнотою. Можна, наприклад, зробити панель напівпрозорою або повністю прозорою, а також перетворити її на док-панель у стилі macOS. Додатково доступні оформлення, натхненні епохою Windows XP та Windows Vista.

Втім, автори попереджають про можливі конфлікти з деякими іншими програмами для кастомізації Windows. Зокрема, проблеми можуть виникати з утилітами TranslucentTB або ExplorerBlurMica, оскільки вони використовують схожі механізми взаємодії з інтерфейсом системи.

Ще одним корисним модом став Better File Sizes in Explorer Details. Він розв'язує проблему, яка багато років турбує користувачів Провідника Windows, коли система не показує розмір тек у стандартній колонці "Розмір".

Модифікація може отримувати ці дані через популярний інструмент Everything Search або самостійно обчислювати обсяг директорій. Крім того, вона вдосконалює відображення розмірів файлів, дозволяючи показувати значення у мегабайтах чи гігабайтах замість автоматичного переходу до кілобайтів. Також підтримуються двійкові одиниці вимірювання на кшталт KiB та MiB.

Windhawk часто порівнюють із PowerToys від Microsoft. Однак ці проєкти вирішують різні завдання.

PowerToys додає до Windows нові інструменти для підвищення продуктивності: менеджери вікон, утиліти для перейменування файлів, засоби попереднього перегляду документів та інші можливості.

Windhawk працює інакше. Він змінює поведінку самої операційної системи та повертає функції, які Microsoft прибрала або приховала. При цьому всі зміни зберігаються в одному місці, що значно зручніше за численні правки реєстру, які легко забути або втратити після оновлень системи.

Встановлювати Windhawk на корпоративний комп'ютер із жорсткими вимогами безпеки – погана ідея. Однак для домашнього ПК утиліта є способом усунути багато дрібних недоліків Windows 11 без складних маніпуляцій із системними файлами.

Фактично Windhawk виконує роль набору точкових покращень для операційної системи. Він не змінює Windows радикально, але дозволяє повернути контроль над багатьма налаштуваннями, яких користувачам давно бракує.