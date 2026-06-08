Многие пользователи сталкиваются со странной ситуацией – система работает стабильно, но не позволяет настроить ряд важных мелочей, которые непосредственно влияют на комфорт работы. 24 Канал протестировал приложение, которое помогает вернуть доступ к нужным и полезным функциям системы.

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Особенности Windows 11, которые раздражают всех нас

По сравнению с предыдущими версиями Windows Microsoft убрала возможность переносить панель на боковые стороны экрана или располагать ее вертикально. Для владельцев широкоформатных мониторов или дополнительных дисплеев в портретной ориентации такая функция была не декоративной особенностью, а способом эффективнее использовать рабочее пространство.

Еще одно спорное решение касается размера иконок на панели задач. В Windows 11 система использует значки размером 24×24 пикселей вместо привычных 32×32 пикселей. Из-за этого они могут выглядеть менее четкими на мониторах с высоким разрешением и становятся менее удобными для быстрого распознавания.

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Не всех устраивает и поведение комбинации Alt+Tab. При работе с несколькими мониторами Windows показывает все открытые окна сразу, независимо от того, на каком дисплее находится курсор. Для многих пользователей это замедляет навигацию между программами.

Проблемы накапливаются и в системном трее. В зависимости от конфигурации компьютера мы не всегда можем скрыть отдельные системные значки, например, сети, звука, аккумулятора или кнопки быстрого перехода к рабочему столу. В результате область уведомлений постепенно перегружается элементами.

Как вернуть утраченные функции?

К счастью, для каждой отсутствующей функции в Windows существует приложение, которое ее добавляет или возвращает. В нашем случае бесплатная программа Windhawk может сделать так, что убранные из системы возможности снова становятся доступными пользователю.

В отличие от традиционных твиков реестра или ручного редактирования системных файлов, Windhawk использует модульный подход. Все, что нужно сделать нам, как пользователям – установить только те модификации, которые нам нужны, а каждую из них можно быстро отключить или удалить.

Проект доступен на официальном сайте Windhawk и на платформе GitHub. Разработчики поддерживают открытую систему проверки модификаций: каждый мод проходит через механизм pull request, имеет информацию об авторе и историю изменений. Это позволяет видеть происхождение каждого дополнения и отслеживать его развитие.

На сегодня каталог Windhawk насчитывает более 300 модов, созданных сообществом. Важным обновлением стал релиз версии 1.7 в конце 2025 года. Тогда в программу добавили предварительно скомпилированные модули для быстрой установки и обновления, возможность устанавливать предыдущие версии модификаций, а также расширенные инструменты поиска и фильтрации.

Самые популярные модификации Windhawk

Одним из самых известных дополнений стал Windows 11 Taskbar Styler. Это самый популярный мод в каталоге Windhawk.

Он позволяет изменять внешний вид панели задач с помощью готовых тем, созданных сообществом. Можно, например, сделать панель полупрозрачной или полностью прозрачной, а также превратить ее в док-панель в стиле macOS. Дополнительно доступны оформления, вдохновленные эпохой Windows XP и Windows Vista.

Впрочем, авторы предупреждают о возможных конфликтах с некоторыми другими программами для кастомизации Windows. В частности, проблемы могут возникать с утилитами TranslucentTB или ExplorerBlurMica, поскольку они используют схожие механизмы взаимодействия с интерфейсом системы.

Еще одним полезным модом стал Better File Sizes in Explorer Details. Он решает проблему, которая много лет беспокоит пользователей Проводника Windows, когда система не показывает размер папок в стандартной колонке "Размер".

Модификация может получать эти данные через популярный инструмент Everything Search или самостоятельно вычислять объем директорий. Кроме того, она совершенствует отображение размеров файлов, позволяя показывать значения в мегабайтах или гигабайтах вместо автоматического перехода к килобайтам. Также поддерживаются двоичные единицы измерения вроде KiB и MiB.

Windhawk часто сравнивают с PowerToys от Microsoft. Однако эти проекты решают разные задачи.

PowerToys добавляет в Windows новые инструменты для повышения производительности: менеджеры окон, утилиты для переименования файлов, средства предварительного просмотра документов и другие возможности.

Windhawk работает иначе. Он изменяет поведение самой операционной системы и возвращает функции, которые Microsoft убрала или скрыла. При этом все изменения сохраняются в одном месте, что значительно удобнее многочисленных правок реестра, которые легко забыть или потерять после обновлений системы.

Устанавливать Windhawk на корпоративный компьютер с жесткими требованиями безопасности – плохая идея. Однако для домашнего ПК утилита является способом устранить многие мелкие недостатки Windows 11 без сложных манипуляций с системными файлами.

Фактически Windhawk выполняет роль набора точечных улучшений для операционной системы. Он не меняет Windows радикально, но позволяет вернуть контроль над многими настройками, которых пользователям давно не хватает.