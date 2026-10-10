Windows 11 тепер дозволяє кільком програмам використовувати камеру одночасно

Користувачі Windows 11 отримали довгоочікуване оновлення системи, яке кардинально змінює звичну роботу з вебкамерою. Відтепер операційна система дозволяє запускати трансляцію відео одразу у кількох додатках.

Як це працює

Раніше операційна система Microsoft надавала доступ до вебкамери лише одній програмі за раз, через що інші сервіси миттєво видавали помилку або показували чорний екран. Розробники вирішили цю давню проблему в останніх оновленнях Windows 11 перед релізом версії 26H2, пише 24 Канал.

Тепер декілька сумісних програм можуть отримувати відеопотік з одного пристрою одночасно, що значно спрощує проведення онлайн-трансляцій та робочих зідзвонів. Новація стане у пригоді, якщо ви хочете спілкуватися у відеочаті та паралельно вести стрим гри на платформах Twitch чи YouTube.

Як увімкнути функцію в налаштуваннях

Для активації нової можливості не потрібно шукати та завантажувати стороннє програмне забезпечення, оскільки інструмент вбудували безпосередньо у системне меню Windows 11.

Користувачеві достатньо відкрити "Налаштування", перейти у розділ "Bluetooth та пристрої", а потім обрати пункт "Камери". У списку слід натиснути на потрібну вебкамеру та перевести тумблер біля параметра "Дозволити кільком додаткам використовувати камеру одночасно" в активний стан. Після цього сумісні додатки зможуть отримувати зображення паралельно.

Технічні обмеження та сумісність

Попри зручність, розробники звертають увагу на декілька важливих нюансів.