Як це працює

Раніше операційна система Microsoft надавала доступ до вебкамери лише одній програмі за раз, через що інші сервіси миттєво видавали помилку або показували чорний екран. Розробники вирішили цю давню проблему в останніх оновленнях Windows 11 перед релізом версії 26H2, пише 24 Канал.

Тепер декілька сумісних програм можуть отримувати відеопотік з одного пристрою одночасно, що значно спрощує проведення онлайн-трансляцій та робочих зідзвонів. Новація стане у пригоді, якщо ви хочете спілкуватися у відеочаті та паралельно вести стрим гри на платформах Twitch чи YouTube.

Як увімкнути функцію в налаштуваннях

Для активації нової можливості не потрібно шукати та завантажувати стороннє програмне забезпечення, оскільки інструмент вбудували безпосередньо у системне меню Windows 11.

Користувачеві достатньо відкрити "Налаштування", перейти у розділ "Bluetooth та пристрої", а потім обрати пункт "Камери". У списку слід натиснути на потрібну вебкамеру та перевести тумблер біля параметра "Дозволити кільком додаткам використовувати камеру одночасно" в активний стан. Після цього сумісні додатки зможуть отримувати зображення паралельно.

Технічні обмеження та сумісність

Попри зручність, розробники звертають увагу на декілька важливих нюансів.

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