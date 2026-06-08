Чому гігабітний інтернет працює нестабільно: ось 4 налаштування Windows 11, які слід змінити

Потужний роутер чи якісний мережевий кабель не завжди гарантує максимальну продуктивність, на жаль. Все через те, що у Windows 11 деякі стандартні налаштування мережевих адаптерів можуть впливати на затримку, стабільність з'єднання та швидкість передачі даних навіть через сучасний Ethernet-кабель.

Зазвичай проблеми зі швидкістю й стабільністю інтернету ми часто пов'язуємо саме з кабелями, провайдером або роутером. Редакція 24 Каналу розповідає, як навіть після підключення нового кабелю Cat6a можна зіткнутися з нестабільною роботою мережі і що потрібно виправити, аби все працювало так, як треба.

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Економія енергії ціною стабільності

Першим налаштуванням, яке варто перевірити – функція Energy Efficient Ethernet (EEE). Ця технологія працює на основі стандарту IEEE 802.3az і дозволяє мережевому адаптеру переходити в режим зниженого енергоспоживання, коли мережевий трафік зменшується. Ідея полягає в тому, щоб скоротити витрати енергії, особливо на ноутбуках, де важлива автономність.

Однак на стаціонарних комп'ютерах, які постійно підключені до електромережі, така економія часто не має практичної користі. Натомість вона може призводити до дещо непередбачуваної поведінки мережі.

Власне, сама швидкість під час тестів часто залишається високою, але зростає загальна нестабільність роботи. Що цікаво, компанія Intel навіть документувала випадки некоректної реалізації EEE на деяких мережевих контролерах, через що користувачі можуть відчувати коливання продуктивності.

Як це вимкнути? Щоб вимкнути функцію, потрібно відкрити "Диспетчер пристроїв", знайти мережевий адаптер у розділі "Мережеві адаптери", перейти до його властивостей та на вкладці "Додатково" відключити параметр Energy Efficient Ethernet або EEE.

Чому тесту швидкості недостатньо?

Після вимкнення EEE ситуація має покращитися, але іноді проблеми повністю не зникають. Тож далі варто перейти до функції Interrupt Moderation. Вона дозволяє мережевій карті накопичувати пакети даних і передавати їх процесору групами, зменшуючи кількість переривань та навантаження на систему.

Такий підхід підвищує ефективність під час великих передач даних, але водночас може збільшувати затримки. Саме тому проблеми часто не видно у стандартних тестах швидкості, які вимірюють пропускну здатність, а не стабільність відгуку.

У щоденних сценаріях використання інтернету це може проявлятися як невеликі затримки в онлайн-іграх, голосових дзвінках або під час роботи через віддалений робочий стіл.

Важливо, що назва параметра часто залежить від виробника адаптера. У рішень Intel він може називатися Interrupt Moderation Rate, у Realtek зазвичай використовується простий перемикач увімкнення або вимкнення, а в Broadcom доступні різні рівні інтенсивності роботи функції.

Для сценаріїв, чутливих до затримок, ми рекомендуємо встановити значення Disabled (Вимкнено) або Low (Низько).

Регулювання потоку може заважати домашній мережі

Ще одним важливим параметром є функція Flow Control або регулювання потоку. Вона створювалася для корпоративних мереж і допомагає уникати втрати пакетів під час перевантаження, надсилаючи спеціальні команди паузи, коли буфери мережевого обладнання заповнюються.

У середовищі з керованими комутаторами така функція дійсно може бути корисною. Проте для вашої домашньої Wi‑Fi-мережі, куди під'єднується різний ґаджет, вона іноді створює протилежний ефект, тимчасово зупиняючи передачу даних по всьому каналу.

Саме це часто може провокувати нестабільність під час копіювання файлів, особливо якщо використовується мережеве сховище. Після вимкнення Flow Control передача даних стає більш рівномірною.

Важливо! Для офісних мереж із професійною інфраструктурою краще залишати цей параметр увімкненим.

Додаткові обмеження в керуванні живленням

У розділі "Керування живленням" Windows 11 за замовчуванням часто дозволяє системі вимикати мережевий адаптер для економії енергії. Під час переходу комп'ютера в режим сну та подальшого пробудження це іноді призводить до повільного відновлення з'єднання або короткочасних розривів зв'язку.

Крім того, виробники мережевих карт можуть додавати власні енергозберігаючі функції з назвами на кшталт Power Saving Mode, Reduce Speed on Power Down або Gigabit Lite.

У деяких випадках вони впливають не лише на поведінку адаптера під час сну, а й на його роботу в активному режимі, знижуючи швидкість або переводячи окремі компоненти в енергозберігаючий стан. Тож для домашньої мережі цей параметр краще вимкнути.

Як бачите, навіть якісний Ethernet-кабель і сучасний маршрутизатор не гарантують ідеальної роботи мережі. Windows 11 орієнтується на універсальні налаштування, які мають працювати для максимально широкого кола користувачів, включаючи ноутбуки та корпоративні мережі.

Для домашніх настільних комп'ютерів частина цих функцій є зайвою. Якщо ви помічаєте, що ваш інтернет працює нестабільно, з'являються стрибки пінгу або затримки в іграх, варто перевірити ці параметри та налаштування, адже саме вони можуть бути причиною проблем, а не кабель чи провайдер.