Обычно проблемы со скоростью и стабильностью интернета мы часто связываем именно с кабелями, провайдером или роутером. Редакция 24 Канала рассказывает, как даже после подключения нового кабеля Cat6a можно столкнуться с нестабильной работой сети и что нужно исправить, чтобы все работало так, как надо.

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Экономия энергии ценой стабильности

Первой настройкой, которую стоит проверить – функция Energy Efficient Ethernet (EEE). Эта технология работает на основе стандарта IEEE 802.3az и позволяет сетевому адаптеру переходить в режим пониженного энергопотребления, когда сетевой трафик уменьшается. Идея заключается в том, чтобы сократить расход энергии, особенно на ноутбуках, где важна автономность.

Однако на стационарных компьютерах, которые постоянно подключены к электросети, такая экономия часто не имеет практической пользы. Зато она может приводить к несколько непредсказуемому поведению сети.

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Собственно, сама скорость во время тестов часто остается высокой, но растет общая нестабильность работы. Что интересно, компания Intel даже документировала случаи некорректной реализации EEE на некоторых сетевых контроллерах, из-за чего пользователи могут испытывать колебания производительности.

Как это выключить? Чтобы отключить функцию, нужно открыть "Диспетчер устройств", найти сетевой адаптер в разделе "Сетевые адаптеры", перейти к его свойствам и на вкладке "Дополнительно" отключить параметр Energy Efficient Ethernet или EEE.

Почему теста скорости недостаточно?

После отключения EEE ситуация должна улучшиться, но иногда проблемы полностью не исчезают. Поэтому дальше следует перейти к функции Interrupt Moderation. Она позволяет сетевой карте накапливать пакеты данных и передавать их процессору группами, уменьшая количество прерываний и нагрузку на систему.

Такой подход повышает эффективность при больших передачах данных, но в то же время может увеличивать задержки. Именно поэтому проблемы часто не видно в стандартных тестах скорости, которые измеряют пропускную способность, а не стабильность отклика.

В ежедневных сценариях использования интернета это может проявляться как небольшие задержки в онлайн-играх, голосовых звонках или при работе через удаленный рабочий стол.

Важно, что название параметра часто зависит от производителя адаптера. У решений Intel он может называться Interrupt Moderation Rate, у Realtek обычно используется простой переключатель включения или выключения, а у Broadcom доступны различные уровни интенсивности работы функции.

Для сценариев, чувствительных к задержкам, мы рекомендуем установить значение Disabled (Выключено) или Low (Низко).

Регулировка потока может мешать домашней сети

Еще одним важным параметром является функция Flow Control или регулировка потока. Она создавалась для корпоративных сетей и помогает избегать потери пакетов во время перегрузки, посылая специальные команды паузы, когда буферы сетевого оборудования заполняются.

В среде с управляемыми коммутаторами такая функция действительно может быть полезной. Однако для вашей домашней Wi-Fi-сети, куда подключается различный гаджет, она иногда создает противоположный эффект, временно останавливая передачу данных по всему каналу.

Именно это часто может провоцировать нестабильность во время копирования файлов, особенно если используется сетевое хранилище. После отключения Flow Control передача данных становится более равномерной.

Важно! Для офисных сетей с профессиональной инфраструктурой лучше оставлять этот параметр включенным.

Дополнительные ограничения в управлении питанием

В разделе "Управление питанием" Windows 11 по умолчанию часто позволяет системе выключать сетевой адаптер для экономии энергии. При переходе компьютера в режим сна и последующего пробуждения это иногда приводит к медленному восстановлению соединения или кратковременным разрывам связи.

Кроме того, производители сетевых карт могут добавлять собственные энергосберегающие функции с названиями вроде Power Saving Mode, Reduce Speed on Power Down или Gigabit Lite.

В некоторых случаях они влияют не только на поведение адаптера во время сна, но и на его работу в активном режиме, снижая скорость или переводя отдельные компоненты в энергосберегающее состояние. Поэтому для домашней сети этот параметр лучше выключить.

Как видите, даже качественный Ethernet-кабель и современный маршрутизатор не гарантируют идеальной работы сети. Windows 11 ориентируется на универсальные настройки, которые должны работать для максимально широкого круга пользователей, включая ноутбуки и корпоративные сети.

Для домашних настольных компьютеров часть этих функций является лишней. Если вы замечаете, что ваш интернет работает нестабильно, появляются прыжки пинга или задержки в играх, стоит проверить эти параметры и настройки, ведь именно они могут быть причиной проблем, а не кабель или провайдер.