Microsoft нарешті зробила це: оновлення Windows 11 справді змінить ваш комп'ютер

Windows 11 отримала одне з наймасштабніших оновлень за останній час. Воно принесло не лише нові функції, а й зміни, які можуть зробити систему помітно швидшою в повсякденному використанні.

Microsoft випустила велике оновлення Windows 11 під номером KB5094126. Йому відповідають збірки 26200.8655 та 26100.8655, пише Engadget. Крім десятків нових можливостей і сотень виправлень, компанія додала новий режим із низькою затримкою, який має прискорити роботу інтерфейсу операційної системи.

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Нововведення націлене на одну з найпоширеніших проблем Windows 11 – повільне відкриття окремих елементів інтерфейсу. Йдеться насамперед про меню "Пуск", "Пошук" та "Центр сповіщень". Коли користувач відкриває один із цих компонентів, система тимчасово підвищує тактову частоту процесора до максимально доступного рівня. Через кілька секунд частота автоматично повертається до звичайних значень.

Завдяки цьому інтерфейс реагує швидше, особливо на комп'ютерах, де відкриття системних меню відчувалося із затримками. Водночас Microsoft активує функцію поступово, тому вона може з'явитися не у всіх користувачів одразу. Перевірити її роботу можна через "Диспетчер завдань" або спеціалізовані утиліти моніторингу процесора.

Швидший магазин, покращений пошук і нові можливості Bluetooth

Оновлення не обмежується лише прискоренням інтерфейсу. Microsoft також оптимізувала роботу Windows Store. Завантаження та встановлення програм із магазину тепер відбуваються швидше. Помітні зміни отримав і пошук у системі. Тепер результати починають підставлятися вже після введення перших двох символів, що скорочує час пошуку потрібних файлів або програм.

Компанія додала підтримку одночасного використання вебкамери кількома програмами. Наприклад, користувач може брати участь у відеоконференції через Zoom і паралельно використовувати камеру в іншому застосунку.

Ще одна нова функція стосується бездротового аудіо. Windows 11 тепер підтримує одночасну передачу звуку на дві пари навушників із підтримкою Bluetooth LE. Це може бути корисним для спільного перегляду відео або прослуховування музики без зовнішніх розгалужувачів.

Крім того, користувачі отримали можливість змінювати назву основної теки свого профілю. Раніше ця директорія часто автоматично створювалася зі скороченим або незручним ім'ям і фактично залишалася незмінною.

Нові інструменти для ШІ-комп'ютерів

Microsoft продовжує адаптувати Windows 11 до епохи штучного інтелекту. У "Диспетчері завдань" з'явилися нові інструменти моніторингу нейропроцесорів (NPU).

Ця функція стане доступною на комп'ютерах, обладнаних спеціалізованими прискорювачами штучного інтелекту. Завдяки цьому користувачі зможуть відстежувати навантаження на NPU так само, як зараз контролюють роботу центрального процесора або відеокарти.

У найближчих збірках Windows 11 Microsoft також планує розширити можливості меню "Пуск". Користувачі зможуть додавати, видаляти або повністю вимикати окремі секції меню, отримавши більше контролю над його виглядом.

Понад 200 виправлених вразливостей

Важливою частиною оновлення стали не лише нові функції, а й безпекові виправлення. Microsoft усунула 206 вразливостей Windows різного рівня небезпеки. Серед них були як серйозні, так і критичні проблеми безпеки.

Особливу увагу експерти звертають на вразливість CVE-2026-45657. Вона отримала оцінку 9,8 бала з 10 можливих за шкалою CVSS. Ця проблема дозволяла зловмисникам виконувати віддалений код на рівні ядра операційної системи, що потенційно відкривало шлях до повного контролю над комп'ютером.

Саме тому навіть користувачам, яких не цікавлять нові функції чи прискорення інтерфейсу, варто встановити оновлення заради безпеки. З огляду на кількість закритих вразливостей, KB5094126 можна вважати одним із найважливіших пакетів оновлень Windows 11 за останні місяці.