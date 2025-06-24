Точки відновлення в Windows 11 тепер зберігаються лише 60 днів

Microsoft внесла важливу зміну до функції відновлення системи в Windows 11, скоротивши термін зберігання точок відновлення з 90 до 60 днів. Ця зміна, що вступила в дію з оновленням версії 24H2 у червні 2025 року, може ускладнити відкат системи у разі серйозних збоїв, і користувачам варто бути готовими до нових обмежень.

Що змінилося у функції відновлення системи?

За інформацією з офіційної сторінки підтримки Microsoft, починаючи з оновлення 24H2 для Windows 11, точки відновлення зберігатимуться не довше 60 днів замість попередніх 90, повідомляє 24 Канал.

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Це означає, що користувачі більше не зможуть використовувати резервні копії, створені понад два місяці тому, що може стати проблемою при необхідності відновлення системи після давніх збоїв. Ця зміна також стосуватиметься майбутніх версій Windows 11, включаючи 25H2, вихід якої очікується восени 2025 року.

Обмеження вплине на тих, хто покладається на автоматичне створення точок відновлення перед встановленням оновлень. Оскільки система тепер видалятиме старі точки раніше, користувачам рекомендується частіше створювати резервні копії вручну, щоб мати актуальні варіанти для відновлення у разі проблем.

Як створити точку відновлення Windows 11 вручну?

Щоб створити точку відновлення самостійно, відкрийте меню пошуку Windows і введіть "restore" (або "відновлення"), а потім виберіть "Create a restore point" ("Створити точку відновлення"). У вікні, що відкриється, на вкладці "System Protection" ("Захист системи") натисніть "Configure" ("Налаштувати"), увімкніть опцію "Turn on system protection" ("Увімкнути захист системи") і підтвердіть вибір.

Після цього можна одразу створити нову точку, присвоївши їй унікальну назву, наприклад, дату створення, щоб легше знайти потрібний запис у майбутньому.

Варто пам’ятати, що система все ще створюватиме точки відновлення перед встановленням оновлень, але вони будуть доступні лише протягом 60 днів. Якщо проблема з ОС виникне пізніше ніж через два місяці після оновлення, відкат до попереднього стану стане неможливим.

А тим часом користувачі можуть випробувати нове меню "Пуск" у Windows 11. Меню стало адаптивнішим до розміру екрана, додано нові режими відображення та функцію вибору віджетів на екрані блокування.