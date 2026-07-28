Ілон Маск починає запус нового сервісу X Money, про який він завжди мріяв

Соціальна мережа X офіційно перетворюється на фінансову платформу. Компанія Ілона Маска оголосила про запуск сервісу X Money у США, який пропонує користувачам не лише платежі, а й банківські послуги та повну інтеграцію з Apple Wallet.

Еволюція у "додаток для всього"

Після кількох місяців закритого бета-тестування сервіс X Money став доступним для підписників рівнів Premium та Premium+ у Сполучених Штатах Америки. Ця ініціатива стала черговим кроком Маска до створення універсального додатка за зразком китайського WeChat. Нова платформа поєднує в собі цифровий гаманець, систему миттєвих переказів між користувачами та дебетову картку Visa, пише 9to5Mac.

Ваші гроші в найпотужнішій мережі світу,

– прокоментував офіційний акаунт X Money запуск платформи.

Умови, які пропонують розробники X Money, виглядають агресивно на фоні традиційних банківських установ:

Користувачі найдорожчої підписки Premium+ можуть отримати до 6% річних на свої заощадження.

Власники базового рівня Premium також можуть розраховувати на аналогічну ставку, якщо виконають умови щодо прямого зарахування заробітної плати на рахунок.

Крім того, за покупки за допомогою картки X Card нараховують кешбек у розмірі 3 відсотків на відповідні категорії товарів.

Система дозволяє безкоштовно надсилати, отримувати або запитувати кошти безпосередньо в соціальній мережі без будь-яких обмежень. Для нових учасників автори проєкту передбачили вітальний бонус у розмірі 15 доларів за приєднання до сервісу. Також користувачі отримають доступ до прямого зарахування депозитів на два дні раніше стандартного терміну виплати зарплати.

Метал і цифрові технології

Кожен клієнт автоматично отримує віртуальну картку, яку можна миттєво додати до Apple Wallet для оплати через систему Apple Pay. Попри загальну цифрову спрямованість, компанія пропонує виготовляти й фізичну металеву картку. На неї дозволяють нанести власне ім'я або навіть унікальний нікнейм із соціальної мережі.

Питання безпеки розробники вирішили за допомогою сучасних методів автентифікації. Замість звичайних паролів X Money використовує спеціальні ключі доступу (passkeys), а кожну транзакцію захищають технології управління ризиками компанії Visa. Депозитні рахунки обслуговує фінансова установа Cross River Bank. Страхування від FDIC покриває суми до 10 мільйонів доларів завдяки спеціальній програмі Cash Sweep.

Наразі фінансовий сервіс працює виключно на території Сполучених Штатів Америки. Представники компанії поки не розкривали плани щодо можливого виходу платформи на міжнародні ринки.