Эволюция в "приложении для всего"

После нескольких месяцев закрытого тестирования бета сервис X Money стал доступным для подписчиков уровней Premium и Premium+ в Соединенных Штатах Америки. Эта инициатива стала очередным шагом Маска к созданию универсального приложения по образцу китайского WeChat. Новая платформа сочетает в себе цифровой кошелек, систему мгновенных переводов между пользователями и дебетовую карту Visa, пишет 9to5Mac.

Ваши деньги в самой мощной сети мира,

– прокомментировал официальный аккаунт X Money запуск платформы.

Условия, предлагаемые разработчиками X Money, выглядят агрессивно на фоне традиционных банковских учреждений:

Пользователи самой дорогой подписки Premium+ могут получить до 6% годовых на свои сбережения.

Владельцы базового уровня Premium также могут рассчитывать на аналогичную ставку, если выполнят условия по прямому зачислению заработной платы на счет.

Кроме того, за покупки с помощью карты X Card начисляют кэшбек в размере 3 процентов на соответствующие категории товаров.

Система позволяет бесплатно отправлять, получать или запрашивать средства непосредственно в социальной сети без каких-либо ограничений. Для новых участников авторы проекта предусмотрели поздравительный бонус в размере 15 долларов за присоединение к сервису. Также пользователи получат доступ к прямому зачислению депозитов на два дня раньше стандартного срока выплаты зарплаты.

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Металл и цифровые технологии

Каждый клиент автоматически получает виртуальную карту, которую можно мгновенно добавить в Apple Wallet для оплаты через систему Apple Pay. Несмотря на общую цифровую направленность, компания предлагает производить и физическую металлическую карточку. На нее разрешают нанести собственное имя или даже уникальный никнейм из социальной сети.

Вопросы безопасности разработчики решили с помощью современных методов аутентификации. Вместо обычных паролей X Money использует специальные ключи доступа (passkeys) , а каждую транзакцию защищают технологии управления рисками Visa. Депозитные счета обслуживает финансовое учреждение Cross River Bank. Страхование от FDIC покрывает суммы до 10 миллионов долларов благодаря специальной программе Cash Sweep.

В настоящее время финансовый сервис работает только на территории Соединенных Штатов Америки. Представители компании пока не раскрывали планы по возможному выходу платформы на международные рынки.