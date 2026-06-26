ШІ-експансія Apple: Google Gemini став офіційним помічником для розробників у Xcode 266

Компанія Apple продовжує розширювати інтеграцію штучного інтелекту у свої інструменти для розробників. З виходом оновлення Xcode 26.6 програмісти отримали можливість використовувати Google Gemini як розумного асистента для написання коду, що доповнює вже існуючі рішення від конкурентів.

ШІ-експансія Apple: Google Gemini став офіційним помічником для розробників у Xcode 26.6

Apple робить великий крок назустріч розробникам. У свіжому оновленні Xcode 26.6 з'явилася офіційна підтримка штучного інтелекту Google Gemini. Тепер створювати додатки для iPhone та Mac стане ще простіше й швидше.

Як повідомляє профільне видання 9to5Mac, стабільна версія Xcode 26.6 вже доступна для завантаження. Головна фішка релізу – інтеграція третього великого ШІ-помічника безпосередньо в робоче середовище.

Для тих, хто не в темі: Xcode – це основна програма (інтегроване середовище розробки), в якій програмісти пишуть код для всієї екосистеми Apple. ШІ-помічники тут працюють як надрозумний автозаповнювач. Вони аналізують написане, пропонують готові шматки коду, миттєво знаходять помилки та пояснюють складні алгоритми, що значно економить час.

Які ШІ-інструменти тепер доступні розробникам?

Google Gemini став новим офіційним ШІ-провайдером у Xcode. Він приєднався до вже знайомих розробникам інструментів:

Anthropic Claude Agent;

OpenAI Codex.

Цікаво, що тестувальники бета-версії Xcode 27 мали доступ до Gemini ще з 10 червня. Тепер же технологія вийшла з бета-тесту і доступна абсолютно всім у стабільній збірці.

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Що ще змінилося в Xcode 26.6?

Окрім інтеграції штучного інтелекту, оновлення принесло важливі технічні покращення:

Нова версія Swift: середовище отримало мову програмування Swift 6.3.3.

середовище отримало мову програмування Swift 6.3.3. Оновлені SDK: додано набори інструментів для створення додатків під свіжі операційні системи – iOS 26.5, iPadOS 26.5, tvOS 26.5, watchOS 26.5, visionOS 26.5 та macOS 26.5.

додано набори інструментів для створення додатків під свіжі операційні системи – iOS 26.5, iPadOS 26.5, tvOS 26.5, watchOS 26.5, visionOS 26.5 та macOS 26.5. Свобода вибору ШІ: завдяки підтримці протоколу Agent Client Protocol розробники можуть підключати й інші сумісні ШІ-агенти.

Звісно, не обійшлося без традиційного виправлення багів та загального підвищення стабільності системи.

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Важливо! Поки розробники отримують інструменти для систем версії 26.5, Apple вже активно тестує наступні платформи. Зокрема, 16 червня компанія випустила бета-версії iOS 26.6, iPadOS 26.6 та macOS Tahoe 26.6. Поточна гілка фокусується на стабільності, безпеці Apple Maps та дрібних оптимізаціях (наприклад, з'явилося попередження про ліміт у 20 000 заблокованих контактів).

Нагадаємо, що масштабне партнерство Apple та Google у сфері ШІ є частиною глобальної стратегії. Нова система Apple Intelligence та оновлена Siri в майбутній iOS 27 базуватимуться саме на технологіях сімейства Gemini. До речі, конференція WWDC 2026, де презентували ці зміни, стала знаковою – це був останній виступ Тіма Кука як чинного гендиректора Apple.

Оновлення залізо-екосистеми

Паралельно з софтом Apple оновлює й лінійку аксесуарів. Зараз серед актуальних новинок компанії:

Пошукові трекери Apple AirTag 2 для ключів та речей;

для ключів та речей; Бездротові навушники AirPods 4 та флагманські AirPods Pro 3 ;

та флагманські ; Офіційний кабель Beats USB-A to USB-C, оптимізований спеціально для CarPlay.

Чому це рішення Apple є важливим?

Інтеграція Google Gemini у Xcode показує, що Apple не намагається закрити розробників у «золотій клітці» власних технологій. Замість цього компанія дає свободу вибору, дозволяючи використовувати найкращі мовні моделі на ринку. Це значно прискорить появу нових якісних додатків для iPhone, iPad та Mac.