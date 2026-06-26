ШІ-експансія Apple: Google Gemini став офіційним помічником для розробників у Xcode 26.6
Apple робить великий крок назустріч розробникам. У свіжому оновленні Xcode 26.6 з'явилася офіційна підтримка штучного інтелекту Google Gemini. Тепер створювати додатки для iPhone та Mac стане ще простіше й швидше.
Як повідомляє профільне видання 9to5Mac, стабільна версія Xcode 26.6 вже доступна для завантаження. Головна фішка релізу – інтеграція третього великого ШІ-помічника безпосередньо в робоче середовище.
Для тих, хто не в темі: Xcode – це основна програма (інтегроване середовище розробки), в якій програмісти пишуть код для всієї екосистеми Apple. ШІ-помічники тут працюють як надрозумний автозаповнювач. Вони аналізують написане, пропонують готові шматки коду, миттєво знаходять помилки та пояснюють складні алгоритми, що значно економить час.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Які ШІ-інструменти тепер доступні розробникам?
Google Gemini став новим офіційним ШІ-провайдером у Xcode. Він приєднався до вже знайомих розробникам інструментів:
- Anthropic Claude Agent;
- OpenAI Codex.
Цікаво, що тестувальники бета-версії Xcode 27 мали доступ до Gemini ще з 10 червня. Тепер же технологія вийшла з бета-тесту і доступна абсолютно всім у стабільній збірці.
Ми писали: WWDC 2026: Apple анонсувала iOS 27 – з календарем циклу та новими фішками для iPhone.
Що ще змінилося в Xcode 26.6?
Окрім інтеграції штучного інтелекту, оновлення принесло важливі технічні покращення:
- Нова версія Swift: середовище отримало мову програмування Swift 6.3.3.
- Оновлені SDK: додано набори інструментів для створення додатків під свіжі операційні системи – iOS 26.5, iPadOS 26.5, tvOS 26.5, watchOS 26.5, visionOS 26.5 та macOS 26.5.
- Свобода вибору ШІ: завдяки підтримці протоколу Agent Client Protocol розробники можуть підключати й інші сумісні ШІ-агенти.
Звісно, не обійшлося без традиційного виправлення багів та загального підвищення стабільності системи.
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Важливо! Поки розробники отримують інструменти для систем версії 26.5, Apple вже активно тестує наступні платформи. Зокрема, 16 червня компанія випустила бета-версії iOS 26.6, iPadOS 26.6 та macOS Tahoe 26.6. Поточна гілка фокусується на стабільності, безпеці Apple Maps та дрібних оптимізаціях (наприклад, з'явилося попередження про ліміт у 20 000 заблокованих контактів).
Нагадаємо, що масштабне партнерство Apple та Google у сфері ШІ є частиною глобальної стратегії. Нова система Apple Intelligence та оновлена Siri в майбутній iOS 27 базуватимуться саме на технологіях сімейства Gemini. До речі, конференція WWDC 2026, де презентували ці зміни, стала знаковою – це був останній виступ Тіма Кука як чинного гендиректора Apple.
Оновлення залізо-екосистеми
Паралельно з софтом Apple оновлює й лінійку аксесуарів. Зараз серед актуальних новинок компанії:
- Пошукові трекери Apple AirTag 2 для ключів та речей;
- Бездротові навушники AirPods 4 та флагманські AirPods Pro 3;
- Офіційний кабель Beats USB-A to USB-C, оптимізований спеціально для CarPlay.
Чому це рішення Apple є важливим?
Інтеграція Google Gemini у Xcode показує, що Apple не намагається закрити розробників у «золотій клітці» власних технологій. Замість цього компанія дає свободу вибору, дозволяючи використовувати найкращі мовні моделі на ринку. Це значно прискорить появу нових якісних додатків для iPhone, iPad та Mac.