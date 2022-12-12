Xiaomi представила флагманський 10-гігабітний роутер із вентилятором

На нещодавньому заході у Китаї компанія Xiaomi презентувала не тільки нові флагманські смартфони і переносну електроніку, але й свій перший міні-ПК і флагманський роутер Xiaomi 10 Gigabit Router. Остання новинка оснащена вельми продуктивною начинкою для подібного класу пристроїв з підтримкою NFC.

В основі Xiaomi 10 Gigabit Router використовується чотирьохядерний процесор Qualcomm на ядрах ARM Cortex-A73, що працює на частоті 2,2 ГГц. Пристрій також отримав 2 Гбайт оперативної пам'яті.

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Така апаратна платформа дозволяє новинці підтримувати одночасне підключення до 1000 пристроїв. Для того, щоб начинка маршрутизатора не перегрівалася, в нього додали активне охолодження з вентилятором.



Xiaomi 10 Gigabit Router / Фото Xiaomi

Розміри Xiaomi 10 Gigabit Router становлять 270×270×174 міліметрів. Він має чотири Ethernet-порти зі швидкістю 2,5 Гбіт/с кожен і один порт на 10 Гбіт/с. Також пристрій має роз'єм USB 3.0 і оптичний порт на 10 Гбіт/с.



Характеристики Xiaomi 10 Gigabit Router / Фото Xiaomi



Xiaomi 10 Gigabit Router працює в трьох діапазонах: 2,4, 5,2 і 5,8 ГГц (5G Game), при яких він здатний забезпечити швидкості до 1376,4, 5764,8 і 2882,4 Мбіт/с відповідно. Саме так виходять сумарні 10 Гбіт/с. Також відзначається підтримка смуги пропускання шириною 160 МГц.

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Ціна роутера

Для Xiaomi 10 Gigabit Router заявляється гарантія виробника в один рік. У Китаї новинку оцінили приблизно в 260 доларів.