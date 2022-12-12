Схожість зі смартфонами Apple прослідковується у формі камери (її дизайн однаковий в обох пристроях), а у випадку молодшої моделі ще й у формі корпусу з пласкими гострими гранями. У Xiaomi 13 Pro краї скруглені.

Цікаво Магазин Apple пограбували серед білого дня на очах у клієнтів та продавців: дивне відео

Камери

Камери для нових смартфонів створювались у співпраці з компанією Leica. Раніше це партнерство допомогло створити Xiaomi Mi 12S Ultra, фотоможливості якого отримали вельми позитивні відгуки від користувачів та оглядачів.



Камера Xiaomi 13 Pro / Фото Xiaomi

У Xiaomi 13 блок камер складається з:

Основного модуля Sony IMX 800 на 50 мегапікселів із системою стабілізації Hyper OIS.

із системою стабілізації Hyper OIS. Надширококутного на 12 мегапікселів,

Телефото модуль з об'єктивом Leica на 10 мегапікселів та з підтримкою 3-кратного оптичного зуму.

У Pro-версії камери такі:

Основний дюймовий датчик Sony IMX 989 з об'єктивом Leica на 50 мегапікселів зі світлосилою f/1,9 та системою стабілізації Hyper OIS.

Sony IMX 989 з об'єктивом Leica на зі світлосилою f/1,9 та системою стабілізації Hyper OIS. Ширококутний на 50 мегапікселів.

Телефото на 50 мегапікселів з підтримкою 3-кратного зуму.

Фронтальна камера обох апаратів на 32 мегапікселі.

Інші характеристики

Моделі працюють під управлінням нового флагманського процесора Snapdragon 8 Gen 2. Вони також оснащені системою рідкого охолодження для розсіювання тепла. Обидва пристрої оснащені 8 або 12 гігабайтами оперативної пам'яті LPDDR5 та накопичувачем UFS 4.0 об'ємом 128, 256 або 512 гігабайтів.



Нова лінійка смартфонів Xiaomi / Фото Xiaomi

Смартфони мають AMOLED-дисплеї з підтримкою частоти оновлення 120 герців, піковою яскравістю 1900 нітів, а також технологіями HDR10+, Dolby Vision та HLG. У Xiaomi 13 задіяна технологія E6, Pro-версії — E6 LTPO, тобто екран може змінювати частоту оновлення залежно від сценарію використання.

У Xiaomi 13 плаский Full HD+ екран з діагоналлю 6,36 дюйма, тоді як Pro-версія отримала 6,73-дюймовий дисплей з роздільною здатністю QHD+ та вигнутими краями. Екрани обох покриті захисним склом Gorilla Glass Victus.

Новинки мають корпуси із захистом від води та пилу за стандартом IP68.

Xiaomi 13 і 13 Pro мають версії з блакитною наношкірою на задній панелі, з якої смартфон легше очищати від бруду. Xiaomi 13 отримає кілька варіантів окрасу: чорний, білий, сірий, червоний, синій, зелений і жовтий. Xiaomi 13 Pro – лише сірий, чорний і білий.



Смартфони матимуть спеціальну версію з наношкірою / Фото Xiaomi



Усі кольори Xiaomi 13 / Фото Xiaomi

Молодша модель отримала батарею ємністю 4500 міліампер-годин із зарядкою потужністю 67 ватів. У Xiaomi 13 Pro цей показник сягає 4820 міліампер-годин і 120 ватів відповідно. Присутня бездротова зарядка потужністю 50 ватів і реверсивна бездротова на 10 ватів.

Смартфони оснащені подвійними стереодинаміками з підтримкою Dolby Atmos – гучність звучання збільшено на 100% порівняно з поколінням пристроїв Xiaomi 12. Крім усього іншого, заявлена підтримка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS і NFC.

Як і очікувалось, нова лінійка вже з коробки працюватиме з оболонкою MIUI 14, що побудована на базі Android 13.



Xiaomi 13 з наношкірою / Фото Xiaomi

Ціни

Вартість Xiaomi 13:

8 + 128 гігабайтів – 3999 юанів (трохи більше 21 000 гривень).

8 + 256 гігабайтів – 4299 юанів.

12 + 256 гігабайтів – 4599 юанів.

12 + 512 гігабайтів – 4999 юанів.

Вартість Xiaomi 13 Pro:

8 + 128 гігабайтів – 4999 юанів.

8 + 256 гігабайтів – 5399 юанів.

12 + 256 гігабайтів – 5799 юанів.

12 + 512 гігабайтів – 6299 юанів (33 400 гривень).

Xiaomi 13 і 13 Pro доступні для попередніх замовлень з 11 грудня в Китаї, а в повноцінний продаж надійдуть 14 грудня.