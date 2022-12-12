Сходство со смартфонами Apple прослеживается в форме камеры (ее дизайн одинаков в обоих устройствах), а в случае младшей модели еще и в форме корпуса с плоскими острыми гранями. У Xiaomi 13 Pro края скруглены.

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Камеры

Камеры для новых смартфонов создавались в сотрудничестве с Leica. Ранее это партнерство помогло создать Xiaomi Mi 12S Ultra, фотовозможности которого получили весьма положительные отзывы от пользователей и обозревателей.



Камера Xiaomi 13 Pro / Фото Xiaomi

У Xiaomi 13 блок камер состоит из:

Основного модуля Sony IMX 800 на 50 мегапикселей с системой стабилизации Hyper OIS.

с системой стабилизации Hyper OIS. Сверхширокоугольного на 12 мегапикселей,

Модуля телефото с объективом Leica на 10 мегапикселей и с поддержкой 3-кратного оптического зума.

У Pro-версии камеры следующие:

Основной дюймовый датчик Sony IMX 989 с объективом Leica на 50 мегапикселей со светосилой f/1,9 и системой стабилизации Hyper OIS.

Sony IMX 989 с объективом Leica на со светосилой f/1,9 и системой стабилизации Hyper OIS. Широкоугольный на 50 мегапикселей.

Телефото на 50 мегапикселей с поддержкой 3-кратного зума.

Фронтальная камера обоих аппаратов на 32 мегапикселя.

Другие характеристики

Модели работают под управлением нового флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 2. Они также снабжены системой жидкого охлаждения для рассеивания тепла. Оба устройства оснащены 8 или 12 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5 и накопителем UFS 4.0 объемом 128, 256 или 512 гигабайт.



Новая линейка смартфонов Xiaomi / Фото Xiaomi

Смартфоны имеют AMOLED-дисплеи с поддержкой частоты обновления 120 герц, пиковой яркостью 1900 нит, а также технологиями HDR10+, Dolby Vision и HLG. В Xiaomi 13 задействована технология E6, Pro-версии – E6 LTPO, то есть экран может менять частоту обновления в зависимости от сценария использования.

У Xiaomi 13 плоский Full HD+ экран с диагональю 6,36 дюйма, тогда как Pro-версия получила 6,73-дюймовый дисплей с разрешением QHD+ и изогнутыми краями. Экраны обоих покрыты защитным стеклом Gorilla Glass Victus.

Новинки имеют корпуса с защитой от воды и пыли по стандарту IP68.

Xiaomi 13 и 13 Pro получили версии с голубой нано-кожей на задней панели, с которой смартфон легче очищать от грязи. Xiaomi 13 получит несколько вариантов окраса: черный, белый, серый, красный, синий, зеленый и желтый. Xiaomi 13 Pro – только серый, черный и белый.



Смартфоны получили специальные версии с нано-кожей / Фото Xiaomi



Все цвета Xiaomi 13 / Фото Xiaomi

Младшая модель получила батарею емкостью 4500 миллиампер-часов с зарядкой мощностью 67 ватт. У Xiaomi 13 Pro этот показатель достигает 4820 миллиампер-часов и 120 ватт соответственно. Присутствует беспроводная зарядка мощностью 50 ватт и реверсивная беспроводная на 10 ватт.

Смартфоны оснащены двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos – громкость звучания увеличена на 100% по сравнению с поколением устройств Xiaomi 12. Кроме всего прочего, заявлена поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS и NFC.

Как и ожидалось, новая линейка уже из коробки будет работать с оболочкой MIUI 14, построенной на базе Android 13.



Xiaomi 13 с нано-кожей / Фото Xiaomi

Цены

Стоимость Xiaomi 13:

8 + 128 гигабайтов – 3999 юаней (чуть больше 21 000 гривен).

8 + 256 гигабайтов – 4299 юаней.

12 + 256 гигабайт – 4599 юаней.

12 + 512 гигабайтов – 4999 юаней.

Стоимость Xiaomi 13 Pro:

8 + 128 гигабайтов – 4999 юаней.

8 + 256 гигабайтов – 5399 юаней.

12 + 256 гигабайтов – 5799 юаней.

12 + 512 гигабайтов – 6299 юаней (33 400 гривен).

Xiaomi 13 и 13 Pro доступны для предварительных заказов с 11 декабря в Китае, а в полноценную продажу поступят 14 декабря.