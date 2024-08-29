Xiaomi хоче випустити смартфон без жодних кнопок, а потім зробити це мейнстрімом

Хоча ідея смартфонів без жодних копок та отворів не нова, досі ми не бачили нічого, що було б масовим і затребуваним у користувачів. Китайський виробник Xiaomi хоче це змінити.

Як це буде

На одному з сайтів про технології з'явився ексклюзив, який посилається на слова неназваного інформатора. Він стверджує, що має ексклюзивну інформацію про смартфон без кнопок, який Xiaomi планує випустити у 2025 році.

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У повідомленні йдеться про те, що ще не випущений телефон нібито має кодову назву "zhuque", що відсилає до китайської міфології "Птаха-паразита".

Він працюватиме на наступному процесорі Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 4, який ще також не був анонсований, і зможе похвалитися селфі-камерою під дисплеєм.

При цьому нічого не сказано про те, чи буде в ньому роз'єм для навушників, але можна припустити, що його, як і кнопок, не буде. Таким чином усе це разом даватиме смартфону найкращий на ринку захист від вологи.

За словами витоку, проєкт на ранній стадії, тому не так багато можна сказати про те, як буде реалізовано розблокування та регулювання гучності. Можливо, смартфон буде покладатися на управління жестами чи чутливість до тиску. Врешті, Xiaomi може відмовитися від усього цього та перейти на повне голосове управління, що зробить телефон більш доступним для людей з вадами зору чи обмеженими руховими навичками.

Хоча безкнопкові телефони ми вже бачили в численних концептах і навіть у готових зразках від різних компаній, цього разу за справу береться бренд, чиї смартфони є третіми найбільш продаваними у світі. Можна сказати, що саме ця компанія має найбільші шанси на успіх, якщо не брати до уваги Samsung та Apple, які не представляли нічого подібного Серед своїх ідей і концептів.