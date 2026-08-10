Як безпечно спостерігати за сонячним затемненням 2026 року

Сонячне затемнення 12 серпня 2026 року стане однією з найбільш захопливих подій десятиліття для мільйонів людей. Проте захоплення небесною механікою не повинно затьмарювати здоровий глузд. Неправильне спостереження за світилом може призвести до незворотної втрати зору.

Як врятувати очі під час космічного шоу

12 серпня 2026 року мешканці Землі стануть свідками величного явища, коли Місяць частково або повністю закриє Сонце. Попри те, що територія України не потрапляє в смугу повної фази, українці зможуть спостерігати часткове перекриття сонячного диска, яке розпочнеться після 20:10 за київським часом. Найкращі умови для спостереження очікують на мешканців західних областей, де площа закриття Сонця сягне 40 – 43 відсотків, пише 24 Канал.

Головна небезпека спостереження за Сонцем полягає у так званій сонячній ретинопатії – термічному опіку сітківки ока. Підступність цієї травми у тому, що вона відбувається абсолютно безболісно, адже сітківка не має больових рецепторів. Людина може не відчути дискомфорту в момент погляду на Сонце, але через кілька годин або навіть днів помітити темну пляму в центрі поля зору, викривлення прямих ліній або значне погіршення видимості. Такі пошкодження часто залишаються незворотними, тому надійна перевірка обладнання є першочерговим завданням.

Для прямого спостереження за сонячним диском слід використовувати лише спеціальні сертифіковані окуляри, які відповідають міжнародному стандарту ISO 12312–2. Ці фільтри у тисячі разів темніші за звичайні сонцезахисні окуляри та блокують не лише надмірне видиме світло, а й шкідливе ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання. Перед використанням окулярів їх необхідно ретельно оглянути на предмет подряпин, мікротріщин або проколів: якщо захисний шар пошкодили ви або ще в магазині, такий аксесуар стає непридатним.

Варто пам’ятати, що звичайні побутові речі, які часто радять у народі, не здатні захистити ваші очі. У жодному разі не можна дивитися на Сонце через кілька пар темних окулярів, рентгенівські знімки, засвічену фотоплівку, компакт-диски, старі дискети чи закопчене скло. Ці предмети можуть пропускати інфрачервоне випромінювання, яке буквально спалює сітківку ока, попри візуальне затемнення.

Окрему увагу слід приділити використанню оптичних приладів – біноклів, телескопів та камер. Дивитися на Сонце через таку техніку без спеціального апертурного фільтра, встановленого на передній частині лінзи, категорично не можна. Лінзи та дзеркала фокусують сонячне світло у вузький потужний промінь, який миттєво пропалює не лише сітківку ока, а й "нутрощі" самих приладів, наприклад, матриці камер чи пластикові деталі окулярів. Навіть якщо ви надягли окуляри для затемнення на обличчя, дивитися через непідготовлений бінокль чи телескоп не можна, бо сконцентроване світло просто розплавить фільтр у ваших окулярах.

Якщо ви не маєте професійного обладнання, існують безпечні методи непрямого спостереження. Найпростіший із них – камера-обскура (або пінхол-проєктор). Для цього потрібно зробити маленький акуратний отвір у шматку картону та повернутися спиною до Сонця. Сонячне світло, проходячи крізь отвір, спроєктує перевернуте зображення сонячного серпа на аркуш паперу, який ви тримаєте перед собою. Аналогічний ефект дає звичайний кухонний друшляк: крізь його дірочки на землю падатимуть сотні маленьких "півмісяців", що повторюють фазу затемнення.

Враховуючи, що в Україні затемнення 12 серпня 2026 року буде лише частковим, знімати захисні окуляри чи фільтри не можна у жодну фазу події. Лише ті спостерігачі, які перебуватимуть у смузі повної фази в Іспанії, Ісландії чи Гренландії, зможуть на дуже короткий час безпечно поглянути на Сонце неозброєним оком у той момент, коли Місяць на 100 відсотків перекриє фотосферу. Але щойно за краєм місячного диска з’явиться перший промінь світла (так зване "діамантове кільце"), захист потрібно негайно повернути на місце.