Как защитить глаза во время космического шоу

12 августа 2026 года жители Земли станут свидетелями грандиозного явления, когда Луна частично или полностью закроет Солнце. Несмотря на то, что территория Украины не попадает в полосу полной фазы, украинцы смогут наблюдать частичное затмение солнечного диска, которое начнется после 20:10 по киевскому времени. Лучшие условия для наблюдения ожидаются у жителей западных областей, где площадь закрытия Солнца достигнет 40–43 процентов, пишет 24 Канал.

Главная опасность наблюдения за Солнцем заключается в так называемой солнечной ретинопатии – термическом ожоге сетчатки глаза. Коварство этой травмы в том, что она протекает абсолютно безболезненно, ведь сетчатка не имеет болевых рецепторов. Человек может не почувствовать дискомфорта в момент взгляда на Солнце, но через несколько часов или даже дней заметить темное пятно в центре поля зрения, искривление прямых линий или значительное ухудшение видимости. Такие повреждения часто остаются необратимыми, поэтому надежная проверка оборудования является первоочередной задачей.

Для прямого наблюдения за солнечным диском следует использовать только специальные сертифицированные очки, соответствующие международному стандарту ISO 12312–2. Эти фильтры в тысячи раз темнее обычных солнцезащитных очков и блокируют не только избыточный видимый свет, но и вредное ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Перед использованием очков их необходимо тщательно осмотреть на предмет царапин, микротрещин или проколов: если защитный слой был поврежден вами или еще в магазине, такой аксессуар становится непригодным.

Стоит помнить, что обычные бытовые предметы, которые часто рекомендуют в народе, не способны защитить ваши глаза. Ни в коем случае нельзя смотреть на Солнце через несколько пар темных очков, рентгеновские снимки, засвеченную фотопленку, компакт-диски, старые дискеты или закопченное стекло. Эти предметы могут пропускать инфракрасное излучение, которое буквально сжигает сетчатку глаза, несмотря на визуальное затемнение.

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Особое внимание следует уделить использованию оптических приборов – биноклей, телескопов и камер. Смотреть на Солнце через такую технику без специального апертурного фильтра, установленного на передней части линзы, категорически нельзя. Линзы и зеркала фокусируют солнечный свет в узкий мощный луч, который мгновенно прожигает не только сетчатку глаза, но и "внутренности" самих приборов, например, матрицы камер или пластиковые детали очков. Даже если вы надели на лицо очки для затемнения, смотреть через неподготовленный бинокль или телескоп нельзя, потому что сконцентрированный свет просто расплавит фильтр в ваших очках.

Если у вас нет профессионального оборудования, существуют безопасные методы косвенного наблюдения. Самый простой из них – камера-обскура (или пинхол-проектор). Для этого нужно проделать маленькое аккуратное отверстие в куске картона и повернуться спиной к Солнцу. Солнечный свет, проходя через отверстие, спроецирует перевернутое изображение солнечного серпа на лист бумаги, который вы держите перед собой. Аналогичный эффект дает обычное кухонное дуршлаг: сквозь его дырочки на землю будут падать сотни маленьких "полумесяцев", повторяющих фазу затмения.

Учитывая, что в Украине затмение 12 августа 2026 года будет лишь частичным, снимать защитные очки или фильтры нельзя ни в одной фазе явления. Только те наблюдатели, которые будут находиться в полосе полной фазы в Испании, Исландии или Гренландии, смогут на очень короткое время безопасно взглянуть на Солнце невооруженным глазом в тот момент, когда Луна на 100 процентов перекроет фотосферу. Но только что за краем лунного диска появится первый луч света (так называемое "бриллиантовое кольцо"), защиту нужно немедленно вернуть на место.