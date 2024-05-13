Як найкраще фотографувати північне сяйво за допомогою Android-смартфона

Найближчими днями Україна, можливо, знову побачить північне сяйво, яке стане наслідком учорашніх спалахів класу X на Сонці. Навіть якщо цього не трапиться 1 6– 17 травня, то наша зоря ще деякий час перебуватиме на піку активності, вивергаючи потужні викиди корональної маси й провокуючи нові видовищні світіння. Якщо ви хочете зберегти пам'ять про це видовище, ось найкращий спосіб це зробити.

Північне сяйво зазвичай не видно так далеко на південь, але найсильніша за 20 років магнітна буря призвела до того, що його можна було спостерігати у рідних куточках України. В окремому матеріалі ми розповіли, чого слід чекати найближчим часом.

Як сфотографувати північне сяйво

Перш за все варто зазначити, що видимість сяйва буде залежати від того, де ви живете, рівня світлового забруднення та багатьох інших факторів. Неозброєним оком ви можете помітити деякі кольори в небі або невеликий відтінок, але ваша камера може побачити більше за певних умов.

Використовуючи нічний режим або режим довгої витримки, ви можете зафіксувати північне сяйво так, що воно буде виглядати навіть краще, ніж для неозброєного ока. Ось як це зробити.

Для початку вам знадобляться дві речі. Темне середовище з мінімальним світловим забрудненням і штатив (або інший спосіб на певний час знерухомити ваш смартфон).

Встановіть телефон на штатив і відкрийте додаток камери.

Потім на екрані виберіть режим "Нічна зйомка", що розміщена, як правило, на нижній панелі. Якщо північне сяйво вже добре видно неозброєним оком, ви, ймовірно, зможете зняти його просто за допомогою цього режиму.

Астрофотографія на Google Pixel

Але астрофотографія може захопити набагато більше деталей, так само, як і таймлапс. Проблема в тому, що астрофотографія доступна здебільшого лише на Pixel завдяки його налаштованим камерам. Застосунки Google Камера, які встановлюються завдяки портуванню на інші смартфони, не мають такого режиму, обмежуючись лише нічною зйомкою.

Щоб запустити астрофотографію на вашому Pixel, встановіть телефон на штатив і переконайтеся, що він стоїть на стійкій поверхні.

Через кілька секунд, залишаючись нерухомим, ви побачите, як на кнопці спуску затвора з'явиться іконка з зірочками.

Обережно торкніться цієї кнопки, і телефон почне процес, який може тривати до 4 хвилин.



Нічний режим у Google Камері та функція астрофотографії / Фото

Після завершення зйомки ваш телефон обробить зображення і експортує фотографію, а також таймлапс знімка, що особливо цікаво для зйомки північного сяйва в русі.

Інші смартфони

Хоча небагато інших телефонів на Android мають спеціальні режими для астрофотографії, ви все одно можете зробити гарний знімок за допомогою стандартних нічних режимів. Більшість пристроїв, включно з Samsung Galaxy, переходять у нічний режим автоматично, коли настає темрява. Але такі смартфони, як Xiaomi потребують ручного перемикання.

Якщо ви можете бачити сяйво неозброєним оком, то стандартний нічний режим вашого телефону, ймовірно, також зможе зробити його зображення. Якщо ж ви бачите полярне сяйво ледь-ледь, вам, швидше за все, доведеться зануритися в ручний режим зйомки і шукати варіанти з довгою експозицією.

На сучасних пристроях Samsung Galaxy ви зможете отримати доступ до довгої експозиції двома способами. У спеціальному режимі "Ніч" ви можете переключитися з автоматичної експозиції на "Max". Крім того, ви можете зануритися в режим "Pro" і збільшити "Швидкість" до 5 або 6 секунд. Як і у випадку з Pixel, для цього вам неодмінно знадобиться штатив.

У смартфонах інших брендів вам, імовірно, також буде доступний нічний режим з автоматичними налаштуваннями, а також професійний, де ви вручну можете виставляти показники.