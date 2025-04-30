Google запускає персоналізовані мовні уроки на основі штучного інтелекту

Google запускає експериментальні інструменти на базі ШІ для вивчення мов. Нові функції пропонують персоналізовані уроки, що допомагають швидше опанувати іноземну мову – з фразами, сленгом і навіть за допомогою камери.

Як це працює

Компанія Google представила три нові експериментальні інструменти, що використовують штучний інтелект для навчання іноземним мовам. Їхня мета – зробити процес вивчення більш гнучким, персоналізованим і наближеним до реального життя. Хоча ці експерименти перебувають на ранній стадії, у компанії, схоже, намагаються скласти конкуренцію Duolingo, використовуючи потужності своєї мультимодальної моделі Gemini, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Перший інструмент називається "Крихітний урок". Він створений для швидкого засвоєння конкретних фраз, які потрібні саме в цей момент. Користувач описує ситуацію, наприклад, "пошук загубленого паспорта", а система генерує відповідні слова та граматичні конструкції, які можуть знадобитися в цій конкретній ситуації. Вона також пропонує можливі репліки, як-от "Я не знаю, де я його загубив" або "Я хочу повідомити про це в поліцію".

Другий експеримент має назву "Slang Hang" і покликаний навчити розмовляти не так, як у підручнику, а природно – з використанням місцевого сленгу. Користувачі можуть створювати діалоги між носіями мови і спостерігати за перебігом розмови покроково. Наприклад, це може бути сценка на ринку або зустріч друзів у метро. Кожен незрозумілий термін можна виділити й отримати пояснення. Google попереджає, що іноді ШІ може зловживати сленгом або вигадувати слова, тому важливо перевіряти інформацію в надійних джерелах.

Третій інструмент – "Word Cam" – дає змогу використовувати камеру, щоб вивчати нові слова, пов’язані з предметами довкола. Достатньо зробити фото, і Gemini розпізнає об’єкти на зображенні, підписуючи їх мовою, яку ви вивчаєте. Крім цього, пропонуються додаткові терміни для опису побаченого. Наприклад, якщо ви знаєте слово "вікно", система може також показати слово "штора".

За словами Google, мета цих експериментів – зробити вивчення мов динамічнішим, контекстним і орієнтованим на користувача. Серед підтримуваних мов – арабська, китайська, англійська (варіанти для США, Великої Британії та Австралії), французька, німецька, грецька, іврит, гінді, італійська, японська, корейська, португальська, іспанська та кілька інших, але української наразі немає.

Усі ці функції поки що доступні через платформу Google Labs. Коли сервіс планують запустити для всіх, невідомо.