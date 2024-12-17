Intel відзначає 50-річчя культового процесора 8080, який здійснив революцію в обчисленнях

Корпорація Intel святкує 50-річчя свого революційного процесора 8080 – чипа, який не лише здійснив революцію в мікропроцесорній індустрії, але й заклав основу для сучасних персональних комп'ютерів. З цієї нагоди Intel відкрила виставку у своєму музеї в Санта-Кларі, Каліфорнія, яка демонструватиме спадщину 8080-го та його вплив на світ технологій.

Випущений у 1974 році, Intel 8080 був першим справжнім універсальним мікропроцесором, який перетворив мікросхеми з одноразових компонентів на універсальні, багатофункціональні процесори, розповідає 24 Канал.

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8080 був прямою відповіддю на обмеження своїх попередників, Intel 4004 і 8008, які спочатку були розроблені для конкретних пристроїв, таких як друкарський калькулятор 141-PF компанії Busicom і Datapoint 2200 компанії Computer Terminal Corporation.

Головний конструктор Федеріко Фаггін (Federico Faggin), який також працював над 4004 і 8008, при розробці 8080 врахував відгуки клієнтів.



Федеріко Фаггін – конструктор Intel 8080 / Фото wikipedia

На відміну від попередніх моделей, 8080 міг виконувати 290 000 операцій за секунду – в 10 разів більше, ніж 8008 – і мав більш зручну 40-контактну конфігурацію для полегшення підключення.

Підвищена швидкість, гнучкість і допоміжна підтримка зробили його справжнім однокристальним мікропроцесором, що відкрило нову еру розвитку комп'ютерів.

Процесор, який змінив індустрію

Вплив 8080 був глибоким. На відміну від попередніх процесорів, які виготовлялися на замовлення для конкретних клієнтів, 8080 був універсальним чипом, доступним для всіх. За 360 доларів компанії могли запрограмувати 8080 на виконання найрізноманітніших завдань, що спричинило хвилю інновацій у побутовій електроніці, персональних комп'ютерах та розробці програмного забезпечення.



Intel 8080 / Фото Wikipedia

Вплив чипа поширився на розвиток архітектури x86, яка і сьогодні залишається найпоширенішою архітектурою процесорів у світі. Сучасні чипи Intel, в тому числі ті, що використовуються в домашніх комп'ютерах, автомобілях, серверах і підключених пристроях, все ще несуть "генетику" 8080, як стверджують в компанії.

Виставка в музеї Intel демонструє ранні пристрої на базі 8080. Одним з найбільш знакових прикладів є персональний комп'ютер Altair 8800, представлений MITS у 1975 році.



Altair 8800 / Фото Intel

За ціну в 439 доларів, Altair 8800 був значно дешевшим за комерційні комп'ютери тієї епохи, які могли коштувати до 30 000 доларів. Однак Altair 8800 був далекий від зручності для користувача – у нього не було клавіатури і монітора, і користувачі повинні були збирати його самостійно.

А проте, він заклав основу для сучасних персональних комп'ютерів, які зараз є швидшими і доступнішими, ніж будь-коли. Для порівняння, Intel 8080 мав максимальну тактову частоту 2 МГц, тоді як сучасні процесори Intel Core Ultra досягають швидкості 5,7 ГГц (5700 МГц).

Спадщина 8080 поширюється і на касові апарати. Ранні електронні касові апарати, такі як Hugin Model 150 від шведського виробника Hugin, були одними з перших, що використовували чип 8080. Ці ранні пристрої мали обмежену функціональність, але 8080 уможливив більш складні функції, такі як цифрові дисплеї та обробка кредитних карток.



Hugin Model 150 / Фото Intel

Сьогодні процесори Intel Core i3 працюють на багатьох касових апаратах самообслуговування та POS-терміналах, що використовуються в сучасній роздрібній торгівлі.



Від Intel 8080 до Core Ultra 200S / Фото Intel

Вплив на індустрію відеоігор

Ще однією віхою для 8080 стало його використання в аркадних іграх. На цьому процесорі працювала гра Midway Games Gun Fight (також відома як Western Gun), перша комерційна аркадна гра, в якій замість дискретних логічних схем використовувався мікропроцесор.



Аркадний автомат Gun Fight / Фото Intel

Гра, що зображала дуель між двома ковбоями, мала великий успіх, і в період з 1975 по 1976 рік було продано тисячі аркадних автоматів.

На 8080 також була створена культова гра Space Invaders у 1978 році, яка залишається одним з ключових моментів в історії відеоігор.

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П'ятдесят років потому вплив Intel 8080 не викликає сумнівів. Від персональних комп'ютерів і касових апаратів до відеоігор і підключених пристроїв – спадщина цього чипа жива в сучасних процесорах, які стали експоненціально швидшими і потужнішими.