Не так давно Apple дещо оновила Magic Mouse замінивши порт зарядки на USB Type-C, нагадує 24 Канал. Тоді в бік компанії посипалися скарги про те, що вона могла разом зі зміною порту змінити і його розташування зробивши його зручнішим.

А тим часом Майбутні MacBook Pro нарешті позбавляться найбільш дратівливого елемента в своєму дизайні

Порт розташований на нижній частині пристрою, що змушує користувачів перевертати мишу догори дном, щоб зарядити її, роблячи її непридатною для використання під час процесу.



Порт зарядки Magic Mouse розташований знизу / Фото 9to5mac

Аналітик Bloomderg Марк Гурман повідомляє, що Apple має намір перемістити зарядний порт і вирішити інші скарги користувачів, хоча конкретні зміни в дизайні не розголошуються.

Споживачі також висловлювали скарги на ергономіку Magic Mouse, зазначаючи, що нею стає незручно користуватися протягом тривалого часу. Як повідомляється, Apple прагне зробити новий дизайн більш відповідним до "сьогоднішніх реалій".

Однак, як очікується, нова Magic Mouse не з'явиться у продажу найближчим часом. За словами Гурмана, пристрій може з'явитися на ринку протягом 12-18 місяців, а отже його слід чекати не раніше 2026 року.

Враховуючи, що Apple лише нещодавно оновила поточну модель Magic Mouse, додавши їй USB-C сумісність, схоже, що на розробку наступної великої модифікації компанії знадобиться певний час.

Дивіться також Видання Popular Science назвало ґаджет року, і це саме те, що ви очікуєте

Apple ще не прокоментувала редизайн і не надала подробиць про конкретні покращення. Наразі користувачам доведеться чекати подальших анонсів щодо одного з аксесуарів компанії, який найчастіше критикують.