Усіх це бісить

Якщо вірити чуткам, то Apple планує позбутися величезного дратівливого вирізу в екрані MacBook Pro, який розділяє дисплей зверху на дві частини, крадучи цінне місце на статус-барі. Цей виріз перекочував у ноутбуки зі смартфонів саме тоді, коли компанія почала відмовлятись від аналогічного "чубчика" в iPhone на користь Dynamic Island, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5Mac.

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Звіт показує, що Apple планує випустити 14-дюймові та 16-дюймові моделі MacBook Pro з OLED-дисплеями десь між 2026 і 2027 роками. Компанія буде використовувати гібридну технологію OLED-дисплеїв, подібну до тієї, що була представлена в iPad Pro в цьому році. Ми вже чули подібні чутки на початку цього року, а тепер фактично отримали підтвердження зі ще одного джерела.

Але що ж буде замість вирізу? Поки що все вказує на те, що компанія замінить його на "отвір". Тобто нам слід очікувати на щось схоже до звичайної фронтальної камери у смартфонах, представленої невеликою чорною цяткою. Але де цей отвір розташується – чи на екрані, чи на рамці – поки що невідомо. Якщо його залишать на дисплеї ноутбука, то це не надто врятує ситуацію, адже ця пляма все одно нависатиме в полі зору.

Це також може означати, що MacBook Pro можуть отримати аналог Dynamic Island, якщо компанія не обмежиться лише однією маленькою вебкамерою.

Імовірно, ми ще деякий час не дізнаємося, яким буде остаточне рішення Apple. Але ближче до релізу інсайдери розкриють фінальний дизайн MacBook Pro.