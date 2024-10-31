Як і торік, лінійка MacBook Pro представляє на вибір два варіанти: ноутбук із екраном на 14 дюймів, для якого можна обрати чипи M4, M4 Pro або M4 Max, та модель із екраном на 16 дюймів, яка постачається з M4 Pro та M4 Max. Судячи з усього, у другому випадку варіант із базовим M4 не доступний, пише 24 Канал.
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Всі характеристики початкового MacBook Pro
Як уже зрозуміло, вся лінійка поставляється з чипами M4 різної потужності. Якщо у вас обмежений бюджет, то вам підійде найдешевша модель, доступна лише у 14-дюймовій версії з M4 початкового рівня.
- Вона має 16 гігабайтів оперативної пам'яті, які тепер є стандартом для всіх Mac. Ви можете збільшити обсяг до 32 гігабайтів за бажанням під час формування замовлення.
- В стандартній комплектації ви отримуєте 512 гігабайтів накопичувача, але можна збільшити до 2 терабайтів.
- У комплекті також нова 12-мегапіксельна камера Center Stage.
- Заявлено також дисплей з нанотекстурою, який є опціональною характеристикою. Ця функція в основному призначена для людей, які працюють в дуже яскравому середовищі або під прямими сонячними променями, оскільки вона значно зменшує відблиски.
- Екран тепер видає до 1000 ніт яскравості для SDR-контенту.
- Обіцяють покращений час роботи від батареї – до 24 годин від одного заряду. До 22 годин потокової передачі відео, до 14 годин бездротового інтернету. У комплекті – літій-полімерний акумулятор на 72,4 ват-години.
- Ця модель буде доступна в чорному та сріблястому кольорах.
- 14-дюймовий MacBook Pro початкового рівня також отримав невелике оновлення дизайну у вигляді додаткового порту Thunderbolt 4 на правій стороні.
- Усі моделі MacBook Pro оснащені портом HDMI з підтримкою роздільної здатності до 8K, слотом для карт пам'яті SDXC і роз'ємом MagSafe 3 для зарядки. Як і в моделях попереднього покоління, тут також є підтримка Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3.
MacBook Pro не змінилися в дизайні / Фото Apple
Усе про MacBook Pro вищого рівня
Що стосується дорожчих моделей, то тут ситуація ще цікавіша. Ви можете отримати комп'ютер з процесором M4 Pro, який ми вперше побачили вчора, а також із найпотужнішим на цей момент M4 Max, який дебютує вперше. Він дасть вам значний приріст продуктивності.
Цього разу Apple не вносить жодних серйозних змін у дизайн, окрім перенесення варіанту кольору Space Black на 14-дюймовий MacBook Pro. Проте внутрішні оновлення повинні бути переконливими для тих, хто має M1 MacBook Pro або старішу модель Intel. Так само, як у випадку з M4 iMac і Mac mini, Apple також встановила 16 гігабайтів оперативної пам’яті за замовчуванням для 14-дюймового MacBook Pro. За бажанням кількість ОЗУ можна збільшувати. За це ми, звісно ж, дякуємо Apple Intelligence.
Ролик, який демонструє можливості MacBook Pro в штучному інтелекті Apple Intelligence: відео
У своєму відео Apple показує чотирьох спеціалістів різних сфер: програміста, двох керівників компаній і викладача в сфері ШІ. Кожному з них дали MacBook Pro на M4 для використання в роботі, і вони розповідають про те, як це вплинуло на їхню роботу впродовж короткого відео. Серед особливостей, що висвітлюються, – потужний процесор, тривалість роботи від акумулятора, функція "розумний" інтерфейс Apple Intelligence та багато іншого.
- Apple поки що не говорить багато про чип M4 Max, але ми знаємо, що він буде оснащений 16-ядерним центральним процесором (12 продуктивних ядер і 4 ефективних ядра) і 40-ядерним графічним процесором. M4 Max також підтримує до 128 гігабайтів оперативної пам'яті з на 30% більшою пропускною здатністю, ніж торішній M3 Max.
- Для порівняння, M4 Pro має 14-ядерний процесор і 20-ядерний графічний процесор.
- Звичайний чип M4 має 8 або 10 ядер, а також 10-ядерний графічний.
Рекламний ролик сімейства чипів M4: відео
Що стосується інших оновлень, то MacBook Pro M4 Pro і M4 Max також матимуть три порти USB-C/Thunderbolt 5, як і Mac mini, оснащений M4 Pro. Якщо ви постійно переміщуєте величезні файли, вже одне це може стати причиною для оновлення, адже Thunderbolt 5 підтримує швидкість передачі даних до 80 гігабітів на секунду (з функцією Bandwidth Boost вона може досягати 120 гігабітів). Це величезний крок уперед порівняно з 40 Гбіт/с у Thunderbolt 3 і 4, а також відкриває двері для кращої підтримки зовнішніх графічних процесорів і потужних прискорювачів штучного інтелекту.
MacBook Pro отримали нові порти Thunderbolt 5 / Фото Apple
Нові MacBook Pro також мають трохи яскравіші екрани, які можуть досягати до 1000 ніт яскравості SDR (порівняно з 600 ніт раніше), а також опцію дисплея з нанотекстурою.
Камера
Обидва комп'ютери також отримують 12-мегапіксельну вебкамеру Center Stage. Компанія каже, що це значне покращення у порівнянні з попередніми камерами з роздільною здатністю 1080p. Вона "забезпечує покращену якість відео в складних умовах освітлення". Підтримка функції Center Stage означає, що ви завжди будете знаходитися в центрі кадру відео, навіть коли пересуваєтеся. Також є підтримка функції Desk View, яка використовує ширококутний об'єктив для одночасного показу користувача і виду зверху вниз на його робочий стіл.
Батарея
14-дюймовий M4 Max:
- До 18 годин потокового відео.
- До 13 годин бездротового інтернету.
- Літій-полімерний акумулятор 72,4 ват-години.
16-дюймовий M4 Pro:
- До 24 годин потокової передачі відео.
- До 17 годин бездротового інтернету.
- Літій-полімерний акумулятор 100 ват-годин.
16-дюймовий M4 Max:
- До 21 години потокового відео.
- До 14 годин бездротової роботи в інтернеті.
- Літій-полімерний акумулятор ємністю 100 ват-годин.
Ціни
- Новий MacBook Pro, як і його попередник, починається від 1599 доларів, і його можна конфігурувати за власним бажанням.
- Ноутбуки з M4 Pro будуть коштувати від 1999 доларів за 14-дюймовий і 2499 доларів за 16-дюймовий.
- Тим часом 16-дюймовий MacBook Pro, як і раніше, коштує від 2 499 доларів США.
Замовлення можна зробити вже сьогодні, а продаж розпочнеться 8 листопада.
Дивіться презентацію MacBook Pro: відео