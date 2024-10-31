Як і торік, лінійка MacBook Pro представляє на вибір два варіанти: ноутбук із екраном на 14 дюймів, для якого можна обрати чипи M4, M4 Pro або M4 Max, та модель із екраном на 16 дюймів, яка постачається з M4 Pro та M4 Max. Судячи з усього, у другому випадку варіант із базовим M4 не доступний, пише 24 Канал.

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Всі характеристики початкового MacBook Pro

Як уже зрозуміло, вся лінійка поставляється з чипами M4 різної потужності. Якщо у вас обмежений бюджет, то вам підійде найдешевша модель, доступна лише у 14-дюймовій версії з M4 початкового рівня.

Вона має 16 гігабайтів оперативної пам'яті, які тепер є стандартом для всіх Mac. Ви можете збільшити обсяг до 32 гігабайтів за бажанням під час формування замовлення.

за бажанням під час формування замовлення. В стандартній комплектації ви отримуєте 512 гігабайтів накопичувача, але можна збільшити до 2 терабайтів .

. У комплекті також нова 12-мегапіксельна камера Center Stage.

Заявлено також дисплей з нанотекстурою, який є опціональною характеристикою. Ця функція в основному призначена для людей, які працюють в дуже яскравому середовищі або під прямими сонячними променями, оскільки вона значно зменшує відблиски.

Екран тепер видає до 1000 ніт яскравості для SDR-контенту.

Обіцяють покращений час роботи від батареї – до 24 годин від одного заряду . До 22 годин потокової передачі відео, до 14 годин бездротового інтернету. У комплекті – літій-полімерний акумулятор на 72,4 ват-години.

. До 22 годин потокової передачі відео, до 14 годин бездротового інтернету. У комплекті – літій-полімерний акумулятор на 72,4 ват-години. Ця модель буде доступна в чорному та сріблястому кольорах.

14-дюймовий MacBook Pro початкового рівня також отримав невелике оновлення дизайну у вигляді додаткового порту Thunderbolt 4 на правій стороні.

на правій стороні. Усі моделі MacBook Pro оснащені портом HDMI з підтримкою роздільної здатності до 8K, слотом для карт пам'яті SDXC і роз'ємом MagSafe 3 для зарядки. Як і в моделях попереднього покоління, тут також є підтримка Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3.



MacBook Pro не змінилися в дизайні / Фото Apple

Усе про MacBook Pro вищого рівня

Що стосується дорожчих моделей, то тут ситуація ще цікавіша. Ви можете отримати комп'ютер з процесором M4 Pro, який ми вперше побачили вчора, а також із найпотужнішим на цей момент M4 Max, який дебютує вперше. Він дасть вам значний приріст продуктивності.

Цього разу Apple не вносить жодних серйозних змін у дизайн, окрім перенесення варіанту кольору Space Black на 14-дюймовий MacBook Pro. Проте внутрішні оновлення повинні бути переконливими для тих, хто має M1 MacBook Pro або старішу модель Intel. Так само, як у випадку з M4 iMac і Mac mini, Apple також встановила 16 гігабайтів оперативної пам’яті за замовчуванням для 14-дюймового MacBook Pro. За бажанням кількість ОЗУ можна збільшувати. За це ми, звісно ж, дякуємо Apple Intelligence.

Компанія прямо заявляє, що нові MacBook Pro створені для Apple Intelligence. Це набір функцій штучного інтелекту, на які компанія робить особливу ставку цього року. Їхній запуск вимагає певних апаратних ресурсів, тому компанія підняла об'єми і потужності у всіх своїх пристроях.

Ролик, який демонструє можливості MacBook Pro в штучному інтелекті Apple Intelligence: відео

У своєму відео Apple показує чотирьох спеціалістів різних сфер: програміста, двох керівників компаній і викладача в сфері ШІ. Кожному з них дали MacBook Pro на M4 для використання в роботі, і вони розповідають про те, як це вплинуло на їхню роботу впродовж короткого відео. Серед особливостей, що висвітлюються, – потужний процесор, тривалість роботи від акумулятора, функція "розумний" інтерфейс Apple Intelligence та багато іншого.

Apple поки що не говорить багато про чип M4 Max, але ми знаємо, що він буде оснащений 16-ядерним центральним процесором (12 продуктивних ядер і 4 ефективних ядра) і 40-ядерним графічним процесором. M4 Max також підтримує до 128 гігабайтів оперативної пам'яті з на 30% більшою пропускною здатністю, ніж торішній M3 Max.

з на 30% більшою пропускною здатністю, ніж торішній M3 Max. Для порівняння, M4 Pro має 14-ядерний процесор і 20-ядерний графічний процесор.

Звичайний чип M4 має 8 або 10 ядер, а також 10-ядерний графічний.

Рекламний ролик сімейства чипів M4: відео

Що стосується інших оновлень, то MacBook Pro M4 Pro і M4 Max також матимуть три порти USB-C/Thunderbolt 5, як і Mac mini, оснащений M4 Pro. Якщо ви постійно переміщуєте величезні файли, вже одне це може стати причиною для оновлення, адже Thunderbolt 5 підтримує швидкість передачі даних до 80 гігабітів на секунду (з функцією Bandwidth Boost вона може досягати 120 гігабітів). Це величезний крок уперед порівняно з 40 Гбіт/с у Thunderbolt 3 і 4, а також відкриває двері для кращої підтримки зовнішніх графічних процесорів і потужних прискорювачів штучного інтелекту.



MacBook Pro отримали нові порти Thunderbolt 5 / Фото Apple

Нові MacBook Pro також мають трохи яскравіші екрани, які можуть досягати до 1000 ніт яскравості SDR (порівняно з 600 ніт раніше), а також опцію дисплея з нанотекстурою.

Камера

Обидва комп'ютери також отримують 12-мегапіксельну вебкамеру Center Stage. Компанія каже, що це значне покращення у порівнянні з попередніми камерами з роздільною здатністю 1080p. Вона "забезпечує покращену якість відео в складних умовах освітлення". Підтримка функції Center Stage означає, що ви завжди будете знаходитися в центрі кадру відео, навіть коли пересуваєтеся. Також є підтримка функції Desk View, яка використовує ширококутний об'єктив для одночасного показу користувача і виду зверху вниз на його робочий стіл.

Батарея

14-дюймовий M4 Max:

До 18 годин потокового відео.

До 13 годин бездротового інтернету.

Літій-полімерний акумулятор 72,4 ват-години.

16-дюймовий M4 Pro:

До 24 годин потокової передачі відео.

До 17 годин бездротового інтернету.

Літій-полімерний акумулятор 100 ват-годин.

16-дюймовий M4 Max:

До 21 години потокового відео.

До 14 годин бездротової роботи в інтернеті.

Літій-полімерний акумулятор ємністю 100 ват-годин.

Ціни

Новий MacBook Pro, як і його попередник, починається від 1599 доларів , і його можна конфігурувати за власним бажанням.

, і його можна конфігурувати за власним бажанням. Ноутбуки з M4 Pro будуть коштувати від 1999 доларів за 14-дюймовий і 2499 доларів за 16-дюймовий.

за 14-дюймовий і 2499 доларів за 16-дюймовий. Тим часом 16-дюймовий MacBook Pro, як і раніше, коштує від 2 499 доларів США.

Замовлення можна зробити вже сьогодні, а продаж розпочнеться 8 листопада.

Дивіться презентацію MacBook Pro: відео